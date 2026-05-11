Presidente de la Asamblea asegura que pagos retenidos se restablecerán 'en los próximos días'

El presidente legislativo indicó que el objetivo principal es que los trabajadores recuperen sus salarios lo antes posible.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, informó que existe un avance significativo para restablecer el pago a funcionarios cuyos salarios habían sido retenidos, tras una reunión sostenida este lunes con el contralor general de la República, Anel Flores, y diputados de distintas bancadas.

El encuentro se realizó en la sede de la Contraloría General de la República y contó con la participación de miembros de la bancada Vamos, entre ellos el diputado Manuel Cohen Salerno.

Según explicó Herrera, las conversaciones permitieron establecer canales de comunicación y coordinación entre la Asamblea y la Contraloría para atender la situación de los funcionarios afectados.

Pagos podrían retomarse en los próximos días

El presidente legislativo indicó que el objetivo principal es que los trabajadores recuperen sus salarios lo antes posible.

“En los próximos días ya se va a estar retomando”, aseguró, al señalar que la medida aplicaría para todos los despachos involucrados.

Además, destacó que la Contraloría mantiene su rol constitucional de fiscalización, pero también evalúa las distintas situaciones presentadas para encontrar soluciones consensuadas.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de control de asistencia de los funcionarios legislativos, luego de los cuestionamientos relacionados con las listas y registros utilizados en la Asamblea.

El presidente indicó que este asunto continuará siendo analizado por los jefes de bancada y posteriormente por la nueva Junta Directiva.

“Lo importante es que vamos a mantener un equipo de trabajo y comunicación permanente con la Contraloría”, afirmó.

Asamblea destaca reducción presupuestaria

Durante sus declaraciones, el presidente también recordó que el presupuesto de la Asamblea fue reducido de 186.9 millones de dólares a 160 millones, asegurando que actualmente se realizan esfuerzos de ahorro y ejecución responsable de los recursos públicos.

Por su parte, Roberto Zúñiga, líder de la bancada Vamos señaló que el diálogo era necesario para encontrar una salida al conflicto.

“El que no habla y no tiene capacidad de dialogar va a la guerra. Lo importante era sentar las bases y buscarle solución a esta problemática”, manifestó uno de sus diputados.

Información de Meredith Serracín