Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 12 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 12 DE MAYO

📍Coclé

• Casa Comunal de El Valle, distrito de Antón

📍Panamá Este

• Parque de Cañita, en el distrito de Chepo

• Cancha La Primavera, diagonal al Colegio Easy to Learn, corregimiento de Tocumen

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Casa Comunal de El Peñón, distrito de Ñürüm

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de El Cacao, terrenos de la Feria de la

Naranja, distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca

📍Colón

• Predios de la Junta Comunal de Pilón, distrito de Colón

📍Herrera

• Cancha de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos

📍Veraguas

• Cuadro Deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago

• Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre

📍Darién

• Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda en Meteti, distrito de Pinogana