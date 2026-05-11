Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 12 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 12 DE MAYO
📍Coclé
• Casa Comunal de El Valle, distrito de Antón
📍Panamá Este
• Parque de Cañita, en el distrito de Chepo
• Cancha La Primavera, diagonal al Colegio Easy to Learn, corregimiento de Tocumen
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Casa Comunal de El Peñón, distrito de Ñürüm
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de El Cacao, terrenos de la Feria de la
Naranja, distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca
📍Colón
• Predios de la Junta Comunal de Pilón, distrito de Colón
📍Herrera
• Cancha de Las Pipas, corregimiento de Los Cerros de Paja de Los Pozos
📍Veraguas
• Cuadro Deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago
• Casa Comunal de Monjarás, distrito de Calobre
📍Darién
• Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda en Meteti, distrito de Pinogana