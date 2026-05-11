Más de 48 millones de pasajeros utilizaron MiBus entre enero y abril de 2026

MiBus también informó que, durante el primer cuatrimestre del año, implementó medidas de contingencia para enfrentar el incremento internacional en el precio del combustible, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mantener la estabilidad de la tarifa del transporte público.

Ciudad de Panamá, Panamá/MiBus informó que durante los primeros cuatro meses de 2026 registró un crecimiento sostenido del 13 % en la movilización de pasajeros, consolidando la recuperación operativa del sistema de transporte público en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con el balance operativo presentado por la empresa, en abril de 2026 se movilizaron 12,885,493 pasajeros, cifra que representa un incremento de 1,499,308 usuarios en comparación con abril de 2025, cuando se contabilizaron 11,386,185 pasajeros.

En el acumulado entre enero y abril de este año, el sistema transportó 48,686,694 pasajeros, superando en 5,710,838 usuarios el registro del mismo periodo de 2025, cuando se movilizaron 42,975,856 pasajeros.

Integración con el Metro fortalece la conectividad

Entre los principales avances operativos del mes, MiBus destacó el inicio de operaciones del nuevo intercambiador en Intercambiador Metro Villa Zaita, infraestructura que busca mejorar la conectividad entre la red de autobuses y Metro de Panamá.

La nueva terminal ofrece una conexión intermodal más rápida y segura para miles de usuarios que diariamente se trasladan entre Panamá Norte y otros puntos de la capital. Según la empresa, cerca de 10,000 pasajeros diarios ya utilizan estas instalaciones desde su inauguración.

El intercambiador cuenta actualmente con 10 rutas del sistema, entre ellas la T098 Ciudad de la Salud – Merca Panamá y la A096 Vía Panamá Norte – ZP Metro Cerro Viento, fortaleciendo el acceso y movilidad de las comunidades de Panamá Norte.

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Mayor oferta y eficiencia operativa

El crecimiento en la demanda de pasajeros también estuvo acompañado por un aumento en la operación de buses en las calles. Durante abril de 2026, MiBus ejecutó 5,551,523 viajes comerciales, superando los 5,418,836 viajes registrados en el mismo mes del año pasado.

La empresa señaló que estos resultados responden a ajustes operativos enfocados en ampliar la cobertura y mejorar la frecuencia del servicio para los usuarios.

Medidas ante el aumento del combustible

MiBus también informó que, durante el primer cuatrimestre del año, implementó medidas de contingencia para enfrentar el incremento internacional en el precio del combustible, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y mantener la estabilidad de la tarifa del transporte público.

Entre enero y abril de 2026, el costo promedio del combustible utilizado en la operación aumentó cerca de un 98 %, provocando que el gasto mensual pasara de B/.2.0 millones en enero a B/.3.8 millones en abril.

Pese a este escenario, la empresa aseguró que logró optimizar recursos mediante una reducción en el consumo de galones y en los kilómetros recorridos, manteniendo la operación activa en beneficio de los usuarios.

MiBus reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el transporte público con un servicio seguro, eficiente y de calidad para la población panameña.