Inauguran sala de cuidados paliativos oncológicos en la Ciudad de la Salud

Este espacio ha sido diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer.

Ciudad de Panamá/El Instituto Oncológico Nacional (ION), en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), puso en funcionamiento las primeras habitaciones de la nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud.

Este espacio ha sido diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer, con un enfoque que prioriza tanto el tratamiento médico como el bienestar emocional y familiar.

El asesor del Despacho Superior del Minsa, Alex González, destacó la relevancia de esta iniciativa interinstitucional, subrayando que fortalece la red pública de salud y mejora la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

Según explicó, la implementación de la sala se ha realizado de manera progresiva y planificada, permitiendo evaluar cada caso de forma individual.

“Actualmente, los pacientes están ingresando poco a poco; se está llevando a cabo un proceso de evaluación para que puedan recibir todo lo que necesitan”, indicó.

Asimismo, resaltó que esta nueva unidad contribuirá a ampliar la capacidad de atención frente al aumento de casos de cáncer registrado en los últimos años.

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El funcionario agregó que esta apertura forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los servicios oncológicos en el país, la cual contempla la futura habilitación de un edificio de nueve pisos destinado a áreas como quimioterapia y consulta externa.

Por su parte, el director médico del ION, Julio Santamaría, calificó la apertura como “un paso agigantado” en la atención oncológica nacional.

El especialista enfatizó que los cuidados paliativos van más allá del tratamiento clínico: “Se trata de mantener y recuperar la dignidad del paciente, brindarle un espacio donde pueda estar con su familia, recibir apoyo emocional y espiritual, y afrontar su enfermedad con acompañamiento”.

En tanto, el jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, Mario Julio Garibaldo, explicó que el proyecto, previsto inicialmente para marzo, fue concretado el pasado 6 de abril.

“Fue como cambiar completamente un sistema: apagar el anterior y encender uno nuevo. Había nervios, pero todo salió como se había planificado”, relató.

Desde su puesta en marcha, la unidad ha atendido a nueve pacientes, quienes ya reciben atención especializada enfocada en el manejo del dolor y el acompañamiento integral, marcando un avance significativo en la humanización de los servicios de salud en Panamá.