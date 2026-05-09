Día Mundial de las Aves Migratorias: Panamá, refugio de más de 170 especies que cruzan el país cada año

El país ha visto crecer en los últimos años el interés por el aviturismo , actividad vinculada a la observación de aves y al turismo de naturaleza.

Panamá se mantiene como uno de los principales corredores naturales para las aves migratorias que cada año recorren miles de kilómetros entre América del Norte y el hemisferio sur, utilizando los bosques, humedales y áreas protegidas del país como puntos de descanso, alimentación y refugio.

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se conmemora este 10 de mayo, especialistas y autoridades ambientales reiteraron la importancia de conservar los ecosistemas que permiten la supervivencia de estas especies durante sus extensas rutas migratorias.

De acuerdo con la edición 2025 de la Lista de las Aves de Panamá, en el país se han registrado 1,030 especies de aves, de las cuales 177 son migratorias. Entre las especies que atraviesan territorio panameño figuran el Gavilán Aludo, la Reinita Protonotaria, el Playero Occidental y la Tangara Escarlata.

Sin embargo, el panorama ambiental genera preocupación. Cerca de un tercio de las especies de aves registradas en Panamá enfrenta algún grado de amenaza o riesgo de extinción debido a factores como la deforestación, la pérdida de hábitats, la contaminación y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Expertos destacan que las aves migratorias cumplen además un papel fundamental como indicadores naturales de la salud de los ecosistemas. La disminución o desaparición de ciertas especies puede reflejar alteraciones ambientales que terminan afectando bosques, humedales y hasta cultivos agrícolas por el aumento de plagas.

Panamá cuenta con normativas dirigidas a la protección de la fauna silvestre, entre ellas la Ley 24 de 1995 y el Decreto 43 de 2004, que prohíben la captura, comercialización y transporte ilegal de especies sin autorización.

Además del valor ecológico, el país ha visto crecer en los últimos años el interés por el aviturismo, actividad vinculada a la observación de aves y al turismo de naturaleza, que genera ingresos para comunidades locales y fomenta la conservación ambiental.

Entre los principales destinos para la observación de aves destacan el Parque Nacional Soberanía, Parque Nacional Camino de Cruces, Parque Nacional Chagres, Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Natural Metropolitano, reconocidos por su diversidad de especies y ecosistemas.

Ambientalistas advierten que la protección de estos espacios será clave para garantizar que las rutas migratorias continúen funcionando en medio de los efectos del cambio climático y la presión sobre los recursos naturales.