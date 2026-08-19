Gran estreno de Tu Cara Me Suena: La alta expectativa de los famosos antes de subir al escenario

El megaproyecto de TVN arranca hoy miércoles a las 8:00 p.m. entre expectativa sobre el cuarto jurado y el apoyo incondicional de los barrios panameños.

Ciudad de Panamá/El momento que miles de televidentes esperaban finalmente llegó. Hoy miércoles 19 de agosto, a las 8:00 p.m., la pantalla de TVN enciende sus motores para dar inicio a una nueva temporada de Tu Cara Me Suena, el popular programa de imitación que promete reunir a las familias panameñas frente a las pantallas todos los miércoles.

A pocas horas del gran estreno, el elenco de participantes afina los últimos detalles y comparte el entusiasmo —y los nervios— que se viven tras bambalinas. Durante los ensayos y encuentros previos, las figuras del entretenimiento panameño expresaron que la exigencia física y vocal del formato los mantiene contra el reloj.

El reto técnico y las evaluaciones del jurado

Uno de los aspectos que más intriga y comentarios ha generado entre los concursantes masculinos es la preparación para las caracterizaciones femeninas. Figuras como Rikilops e Israel “Ñero” Berastegui han compartido entre risas la complejidad del vestuario, el calzado y los pasos de baile con tacones altos, un desafío técnico para el que han tenido que someterse a continuas pruebas de medida y extenuantes jornadas de práctica.

Respecto a la evaluación, el grupo se muestra tranquilo, pero cauteloso. Israel “Ñero” Berastegui señaló que la estrategia de los competidores es dejar la responsabilidad técnica a los jueces y salir a darlo todo con soltura sobre la pista. “Vamos a respetar la decisión del jurado hasta que nos digan algo que no nos guste”, bromeó.

Por su parte, la cantante Anarkelys resaltó el respeto profesional que le tienen a la mesa evaluadora: “Por algo están sentados ahí, tienen experiencia, son artistas con mucha trayectoria”.

La incógnita del cuarto juez

El clima de competencia suma tensión con el misterio alrededor del jurado. Aunque ya están confirmadas figuras como Sandra Sandoval, Emilio Regueira y el productor Dímelo Flow, la producción mantiene bajo reserva la identidad de un cuarto jurado, lo que mantiene a los concursantes a la expectativa sobre el nivel de exigencia que enfrentarán.

Más allá del reto escénico, los participantes coinciden en que la preparación es un esfuerzo colectivo en el que intervienen profesores de canto, asesores y el cuerpo de baile liderado por Moyra. Además, el respaldo popular ya se siente en las calles y barrios del país; Rikilops relató que en su comunidad el entusiasmo es total y que los vecinos ya coordinan para reunirse a ver la transmisión completa.

Por su parte, Anarkelys vaticinó que la primera gala pondrá en serios aprietos a la mesa evaluadora y a los propios compañeros al momento de otorgar los puntos, debido al alto nivel de las caracterizaciones.

La cita queda pactada para esta noche a las 8:00 p.m. por TVN, donde la música, las transformaciones en vivo y el talento panameño darán inicio a una de las temporadas más esperadas del año.