Sesiones extraordinarias: Diputado Cedeño advierte que proyecto sobre ley de sustancia económica debe convencer al país

Panamá/Con el inicio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo del 4 de mayo al 4 de junio, el diputado Ernesto Cedeño advirtió que el país entra en una etapa clave para el debate del proyecto de Ley de Sustancia Económica, una propuesta que, a su juicio, debe ser explicada con claridad a la ciudadanía.

El diputado planteó dudas sobre el alcance de la iniciativa y dejó claro que será necesario justificar su contenido. “Lo primero que le voy a preguntar al ministro cuando llegue (…) es si aquí este gobierno presentó que no iba a aumentar impuestos y ya estamos alcanzando impuestos, me tiene que justificar”, expresó.

Cedeño insistió en que la discusión debe centrarse en demostrar que la propuesta no representa una carga adicional para los contribuyentes y que realmente contribuirá a mejorar la posición del país a nivel internacional.

Debe haber una justificación (…) sobre todo para que minimice la teoría de que no se iban a aumentar impuestos”, dijo.

Sobre el objetivo del proyecto, indicó que se trata de una medida que busca responder a exigencias internacionales, aunque no existen garantías claras sobre sus resultados. “No hay ninguna certificación, promesa de que si nosotros avalamos este proyecto, nos van a sacar de las listas de los colores”, sostuvo.

El diputado también explicó el procedimiento que seguirá la iniciativa dentro del Legislativo. “El Pleno arranca, pero nosotros no podemos avanzar sin que eso se discuta en primer debate en la Comisión de Economía”, detalló, al tiempo que mencionó que luego pasará al pleno para el debate correspondiente entre los diputados.

Cabe señalar que, la propuesta ya se encuentra en la Asamblea Nacional.

Balance Legislativo

En medio de este escenario, Cedeño hizo un balance del periodo legislativo que recién concluyó, al que calificó como productivo pese a las diferencias políticas. “Yo lo veo bien productivo (…) se produjo bastante, más de 100 en el segundo debate”, afirmó.

Reconoció que la falta de mayorías obligó a construir acuerdos entre bancadas. “Nadie ni una bancada tiene la mayoría (…) se requiere acuerdos y a veces hasta consenso para empujar los proyectos”, señaló.

También destacó avances en temas como intereses preferenciales y la Caja del Seguro Social, aunque admitió que quedaron iniciativas pendientes. “Tenemos una especie de deuda con la sociedad, porque algunos aspectos no avanzaron”, indicó.

Entre esas deudas mencionó proyectos anticorrupción que no lograron avanzar en comisión. “Yo presenté varios proyectos anticorrupción, no avanzaron en gobierno”, dijo, al tiempo que cuestionó la falta de respaldo a algunas propuestas.

Registro de la buhonería

En cuanto a su iniciativa sobre buhonería, aprobada en tercer debate, explicó que busca ordenar una actividad que actualmente carece de regulación. “Lo que estamos estableciendo es regularizar con normas todo lo que esté en el marco de la buhonería”, indicó.

El proyecto contempla la creación de un registro nacional y mecanismos de acreditación para quienes se dedican a esta actividad. “Va a haber un carné de acreditación, un registro de buhonero (…) eso hoy día no existe”, explicó.

Además, resaltó el enfoque social de la propuesta en un contexto de desempleo. “Tenemos dos dígitos de desempleo (…) tenemos emprendedores que están en diversos lugares”, expresó.

Cedeño agregó que la normativa también busca brindar estabilidad a quienes ejercen esta actividad. “Una vez acreditado (…) no puede ser desalojado salvo por asunto de interés público”, indicó.

El diputado concluyó señalando que se trata de una iniciativa que responde a una realidad social que requiere atención. “Tenemos que apoyar a esas personas emprendedoras (…) reglas mínimas que deben cumplir para que se les acredite y puedan trabajar”, afirmó.