Capac y Conep respaldan creación de mesa técnica por parte de la Asamblea para reactivar la construcción

De acuerdo con el Conep el impulso a este sector permitiría reducir la tasa de desempleo a cerca de 9.7 %, ubicándola nuevamente por debajo de los dos dígitos, tal como se registró en 2024.

Panamá/La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) coinciden y califican como oportuna la creación de la Mesa Técnica Nacional, destacando su potencial para atender las barreras que afectan la inversión y el desarrollo del sector construcción.

El pasado 30 de abril, antes de cerrar las sesiones ordinarias del pleno, la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, a través de una resolución la creación de una mesa técnica tripartita para reactivar el sector construcción, buscando generar empleo e inversión económica local y extranjera.

En ese sentido, la Capac destacó la creación de este espacio como una oportunidad para impulsar soluciones concretas mediante el diálogo entre el sector público, privado y los trabajadores, en un contexto marcado por la desaceleración de la industria.

La Capac también resaltó su inclusión dentro de esta mesa de trabajo, al considerar que reconoce el aporte técnico del sector en la búsqueda de alternativas que permitan reactivar la actividad constructiva.

El sector construcción aporta aproximadamente el 10.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera más de 206 mil empleos directos, además de su efecto multiplicador en actividades como comercio, manufactura, transporte, servicios profesionales, ingeniería, arquitectura y banca", se lee en el comunicado.

Ante este escenario, la Capac anunció que participará activamente en la Mesa Técnica, con propuestas enfocadas en la agilización de permisos y trámites, la reactivación de la inversión pública y privada, el fortalecimiento del financiamiento y la simplificación del marco regulatorio.

“La reactivación de la construcción requiere coordinación, compromiso y acciones concretas. Este espacio representa una oportunidad para avanzar en esa dirección”, expresó Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac.

Desde la Conep se indicó que el impulso a este sector permitiría la reincorporación de aproximadamente 15,000 trabajadores a sus labores, lo que contribuiría a reducir la tasa de desempleo a cerca de 9.7 %, ubicándola nuevamente por debajo de los dos dígitos, tal como se registró en 2024.

Adicionalmente, el Conep destacó que esta iniciativa, consensuada por todas las bancadas de la Asamblea Nacional, representa un avance concreto para la atención de los desafíos del sector construcción y sienta una base favorable para el impulso de soluciones desde este espacio. “Cuando todos los actores suman esfuerzos, se crean mayores oportunidades para alcanzar objetivos que beneficien a Panamá en su conjunto”, indicó Gabriel Díaz Montilla, presidente de esa agrupación.

Te invitamos a conocer en detalle la Nota de Prensa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP). 🗳️📄#ConsejoNacional #CoNEP pic.twitter.com/5UiLwTVKCU — Consejo Nacional de la Empresa Privada (@CONEPPanama) May 4, 2026

La Mesa Técnica Nacional estará conformada por: un diputado representante de cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas; un representante del Ministerio de Vivienda; un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); un representante de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y dos representantes de las organizaciones de trabajadores del sector construcción.

La misma deberá instalarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la aprobación de la presente Resolución, el jueves 30 de abril.