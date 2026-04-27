Fiscalía Electoral investiga uso de buses municipales con imagen de alcaldesa de Arraiján

Durante la diligencia se constató que las imágenes de la alcaldesa habían sido cubiertas con stickers, a diferencia del viernes, cuando los buses circulaban con su rostro visible.

La Fiscalía General Electoral realizó la mañana de este lunes una diligencia en la Alcaldía de Arraiján como parte de una investigación de oficio por la presunta comisión de un delito electoral, relacionado con el uso de bienes del Estado para beneficio personal.

De acuerdo con las autoridades, la investigación surge tras detectarse que cuatro buses colegiales utilizados para el transporte gratuito de estudiantes en el distrito estaban rotulados con la imagen y el nombre de la alcaldesa Stefany Dayán Peñalba, además de no contar con la franja amarilla reglamentaria exigida para vehículos oficiales.

La fiscal electoral de atención primaria de Panamá Oeste, Mariby Ábrego, explicó que el pasado viernes se realizó un primer acercamiento y se coordinó una reunión para este lunes a las 10:00 a.m. con la alcaldesa; sin embargo, Peñalba no estuvo disponible y la diligencia fue atendida por personal de asesoría legal del municipio.

Ante esta situación, el equipo de la Fiscalía procedió a realizar una inspección ocular en el área administrativa donde se encontraban los vehículos tipo coaster. Según detalló Ábrego, durante la diligencia se constató que las imágenes de la alcaldesa habían sido cubiertas con stickers, a diferencia del viernes, cuando los buses circulaban con su rostro visible.

Te puede interesar: Estudiante resulta herido en incidente cerca de centro educativo en San Miguelito

“La Fiscalía General Electoral inició una investigación de oficio por la presunta utilización de bienes y recursos del Estado para algún tipo de fin”, indicó la fiscal, quien reiteró que no está permitido que autoridades utilicen recursos públicos para promover su imagen personal.

La funcionaria también explicó que, si bien los vehículos oficiales pueden portar la franja amarilla y el nombre de la institución, no está permitido incluir la imagen de funcionarios con fines políticos, especialmente fuera de periodos de campaña electoral.

Sobre posibles sanciones, Ábrego señaló que el Código Electoral contempla penas que van desde multas hasta prisión, en caso de comprobarse la comisión de un delito electoral por parte de un juez de garantías de la jurisdicción penal electoral.

La Fiscalía indicó que continuará con las diligencias correspondientes para determinar si existió o no una infracción, mientras reiteró que las autoridades en funciones deben limitar la difusión institucional a información del municipio y no a la promoción de su figura personal.

Información de Yiniva Caballero