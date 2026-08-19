Canal de Panamá evalúa ajustes en el tráfico de buques por las variaciones del fenómeno de El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá analiza ajustes en la capacidad de tránsito y revisa su presupuesto ante un patrón climático atípico de mayor duración.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) mantiene un seguimiento riguroso sobre las variaciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y evalúa la adopción de nuevos ajustes en el tráfico marítimo. Así lo confirmó el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, quien explicó que la institución se encuentra revisando las condiciones operativas y la capacidad de paso de los buques antes de someter la aprobación del presupuesto anual ante la junta directiva.

De acuerdo con la administración del Canal, el comportamiento del actual evento climático presenta características distintas a las registradas en años anteriores.

Aunque el periodo inició con niveles elevados en los embalses y lagos que abastecen el sistema, el impacto de las variaciones meteorológicas se ha manifestado de forma anticipada y con proyecciones de mayor duración.

Te puede interesar: Canal de Panamá cumple 112 años de operaciones entre retos climáticos, crecimiento del tráfico y nuevos proyectos

Ante esta coyuntura, la administración contempla aplicar medidas preventivas encaminadas a garantizar el suministro de agua para la población y preservar el funcionamiento de la vía marítima de cara a la próxima estación seca y los años subsiguientes.

Entre las opciones bajo análisis se encuentra la posibilidad de realizar consideraciones sobre la capacidad de tránsito, similares a las acciones tomadas en los periodos 2023 y 2024, además de las habituales revisiones de calado en los buques.

Las evaluaciones se desarrollan en un contexto de elevada demanda por el paso de embarcaciones, especialmente en segmentos estratégicos como el transporte de derivados del petróleo y combustibles.

Las decisiones definitivas respecto a las medidas de restricción de tránsito y los ajustes operativos se darán a conocer tras finalizar los estudios técnicos sobre la disponibilidad del recurso hídrico.

Con información de Jorge Quirós.