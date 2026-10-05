Birmania prevé apagones por una ola de calor atribuida a El Niño

A finales de septiembre, la región de Tanintharyi, en el extremo sur del país, fue golpeada por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones generalizadas y un deslizamiento de tierra que dejó al menos nueve muertos.

Las autoridades de Birmania advirtieron a la población sobre posibles apagones a partir de este lunes debido a que la red eléctrica está sometida a una fuerte presión por una ola de calor inusual en esta época, atribuida al fenómeno climático de El Niño.

Los hogares y las empresas sufren regularmente apagones en este país del sureste asiático inmerso en una guerra civil, donde parte de las interrupciones del suministro son programadas para aliviar unas infraestructuras eléctricas consideradas frágiles.

"Debido a los efectos de un episodio severo de El Niño, las temperaturas han aumentado considerablemente en todo el país, lo que ha provocado un incremento del consumo de electricidad", indicó el Ministerio de Energía en un comunicado difundido por los medios estatales.

"Para equilibrar la demanda de electricidad y la capacidad de generación disponible durante este período, se aplicarán medidas de gestión de carga y cortes rotatorios del suministro eléctrico" a partir del lunes, añadió el documento.

Los servicios meteorológicos birmanos alertaron además sobre "lluvias y tormentas anómalas, sequías, calor extremo, escasez de agua potable y fenómenos meteorológicos extremos" asociados a este "súper El Niño".

A finales de septiembre, la región de Tanintharyi, en el extremo sur del país, fue golpeada por lluvias torrenciales que provocaron inundaciones generalizadas y un deslizamiento de tierra que dejó al menos nueve muertos.

Birmania se encuentra actualmente al final de la temporada de lluvias, período durante el cual los embalses que abastecen a las centrales hidroeléctricas (principal fuente de electricidad del país) se recargan gracias a las abundantes precipitaciones del monzón.

El Niño es un fenómeno natural que se produce cada dos a siete años debido al calentamiento de las aguas superficiales del océano, alterando a escala global los vientos, la presión atmosférica y los patrones de precipitaciones.

Según las previsiones meteorológicas internacionales, el episodio de este año podría alcanzar una intensidad sin precedentes en la era moderna, agravando los efectos del cambio climático de origen humano y la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.