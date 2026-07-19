Apede plantea hoja de ruta para construir un Panamá más competitivo, equitativo y sostenible

El gremio destacó la importancia de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) presentó una propuesta de desarrollo nacional en la que identifica una serie de pilares que, a su juicio, son fundamentales para construir un Panamá más competitivo, equitativo y con mayores oportunidades para la población.

En un pronunciamiento titulado "Los pilares para la construcción de un Panamá para todos", el gremio sostiene que el país requiere una planificación estratégica basada en el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica, la libertad económica, la transparencia y la sostenibilidad para garantizar un crecimiento sostenible.

APEDE advirtió sobre lo que considera un deterioro en la calidad de la democracia, reflejado en el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza ciudadana, y afirmó que sin un Estado de Derecho sólido es difícil atraer inversiones de largo plazo y garantizar la paz social.

Asimismo, planteó la necesidad de reducir la burocracia y simplificar los trámites para fortalecer la competitividad y facilitar el emprendimiento y la inversión privada.

El gremio también destacó la importancia de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

En materia ambiental, APEDE señaló que el desarrollo del país debe estar acompañado por una transición hacia energías limpias y la protección de la biodiversidad, con el fin de garantizar que el crecimiento económico sea sostenible.

Educación, empleo e infraestructura

Entre las prioridades para impulsar el desarrollo, la organización incluyó el fortalecimiento de la educación, la formación de talento y la incorporación de la inteligencia artificial como herramientas para responder a los desafíos de la economía digital.

También propuso cerrar las brechas de infraestructura física y tecnológica mediante la modernización del sector logístico, el impulso a una agroindustria orientada a la exportación y el fortalecimiento del turismo en el interior del país.

APEDE subrayó además la necesidad de mejorar los servicios públicos, especialmente el acceso al agua potable, al considerar que estas deficiencias afectan tanto la calidad de vida de la población como la productividad del país.

El documento también resalta la equidad de género como un factor clave para el desarrollo económico y plantea promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, así como avanzar hacia la igualdad salarial.

En el ámbito laboral, la organización sostuvo que la generación de empleo formal y el fortalecimiento del diálogo social son elementos esenciales para consolidar la reactivación económica y alcanzar consensos duraderos entre los distintos sectores.

Confianza internacional

Como parte de su propuesta, APEDE señaló que Panamá debe consolidarse como un centro logístico y financiero confiable, además de trabajar para lograr su exclusión definitiva de listas discriminatorias internacionales, con el objetivo de fortalecer su posición en los mercados globales.

El gremio concluyó que la construcción de un país más próspero, justo y competitivo requiere el compromiso conjunto del Estado, el sector privado y la sociedad, e indicó que continuará promoviendo iniciativas y espacios de diálogo para impulsar estas propuestas.