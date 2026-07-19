¿Conoce a Roberto Bedoya Cortez? Autoridades solicitan ayuda para ubicar a sus familiares

La petición fue realizada a través de la Sección de Atención Primaria de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, que adelanta las gestiones para localizar a su núcleo familiar.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a los familiares de Roberto Bedoya Cortez, un ciudadano panameño nacido el 25 de junio de 1970 con quien, hasta el momento, no ha sido posible establecer contacto con algún pariente.

La petición fue realizada a través de la Sección de Atención Primaria de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre, que adelanta las gestiones para localizar a su núcleo familiar.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que conozca a Bedoya Cortez o pueda aportar información que facilite la ubicación de sus familiares puede comunicarse a los teléfonos 524-9295, 520-1192 o 520-1212, de la Quinta Subregional de Alcalde Díaz y Chilibre.

También está disponible el número 524-9810, correspondiente a la Dirección de Investigación Judicial, seccional de Alcalde Díaz y Chilibre. La entidad informó que se mantendrá la reserva de la información proporcionada por los ciudadanos.