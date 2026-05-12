Capac advierte que la construcción muestra recuperación, pero sigue muy por debajo de 2023

Según cifras compartidas por el gremio, entre enero y marzo de este año los permisos de construcción crecieron 36.3% a nivel nacional, marcando un repunte luego de dos años consecutivos de caída en este indicador de inversión privada.

Panamá/El sector construcción comenzó a mostrar señales iniciales de recuperación durante el primer trimestre de 2026, aunque la actividad todavía permanece muy por debajo de los niveles registrados en 2023, advirtió la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) durante la instalación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción.

Según cifras compartidas por el gremio, entre enero y marzo de este año los permisos de construcción crecieron 36.3% a nivel nacional, marcando un repunte luego de dos años consecutivos de caída en este indicador de inversión privada.

Sin embargo, la presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, explicó que el comportamiento del sector todavía no permite hablar de una recuperación definitiva, ya que el desempeño actual continúa 44.1% por debajo del registrado durante el mismo periodo de 2023.

Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, señaló Orillac de Simone.

El gremio recordó que en 2024 el sector reflejó una caída de -34.5% y en 2025 la variación fue de -0.4%, por lo que el crecimiento registrado en 2026 representa el primer cambio significativo luego de varios años de desaceleración.

La presidenta de la Capac destacó que la construcción continúa siendo una de las actividades con mayor capacidad para dinamizar rápidamente la economía y generar empleos formales en el corto plazo.

De acuerdo con estudios realizados por el gremio, por cada dólar que aumenta o disminuye la construcción, se genera un impacto de $2.34 en el Producto Interno Bruto futuro (PIB), mientras que cada dólar invertido produce $0.24 en recaudación tributaria.

Además, explicó que el impacto del sector se extiende directamente a las economías locales, especialmente en provincias y comunidades donde se desarrollan proyectos de infraestructura y vivienda.

“La construcción tiene la capacidad de generar empleo formal de manera inmediata. Cuando un proyecto inicia, rápidamente se activan puestos de trabajo y se dinamiza la economía de las comunidades donde se desarrolla”, afirmó.

La Capac también proyecta un crecimiento del PIB construcción entre 4% y 5% para este año, impulsado por más de $11 mil millones en inversiones públicas y proyectos de infraestructura que empiezan a ejecutarse en distintas regiones del país.

En este contexto, Orillac de Simone destacó la creación de la Mesa Técnica Nacional como un esfuerzo conjunto para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector.

“Esta mesa llega en el momento correcto. En apenas 15 días, a lo interno del gremio, ya hemos activado mesas de trabajo con más de 30 profesionales del sector construcción revisando temas como tramitología, contrataciones públicas, vivienda, financiamiento, banca y seguros”, indicó.

Cabe señalar que el pasado 30 de abril, antes de cerrar las sesiones ordinarias del pleno, la Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, a través de una resolución, la creación de una mesa técnica tripartita para reactivar el sector construcción, buscando generar empleo e inversión económica local y extranjera.