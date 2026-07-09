Thomas Christiansen | Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol ya decidió

Panamá/El comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) determinó no aprobar de momento la renovación de contrato de Thomas Christiansen como director técnico de la sele, tras una larga jornada de deliberaciones en la que se puso sobre la mesa el impacto económico de la posible extensión y la conveniencia de firmar un acuerdo de largo plazo —2026-2030— sin contar con el respaldo de la nueva directiva que tomará las riendas de la federación en enero de 2027.

Así lo confirmó Ricardo Icaza de TVMAX Deportes en su cuenta de X

De acuerdo con lo conversado en la reunión, existieron distintas posturas dentro del organismo: una corriente se inclinaba por la continuidad del técnico español-danés al mando del equipo nacional, mientras que otra planteaba no comprometer a la próxima administración con una renovación de esa magnitud. Finalmente, la balanza se inclinó por no renovar el vínculo con Christiansen.

Christiansen llegó al banquillo de la sele de cara al proceso de eliminatorias rumbo a Catar 2022, campaña que no culminó con la clasificación al Mundial. Sin embargo, el técnico se mantuvo al frente del proyecto y logró llevar a los canaleros a su segunda participación en una Copa del Mundo, esta vez en la edición conjunta de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En su presentación mundialista, Panamá no logró sumar puntos: cayó 1-0 ante Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, resultados que quedaron en el análisis del comité ejecutivo al momento de discutir el futuro del cuerpo técnico.

Con esta decisión, la Fepafut abre un proceso para definir quién tomará las riendas de la sele de cara a los próximos compromisos internacionales, en momentos en que la federación también se prepara para el relevo de su propia directiva.

Los números de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá

Un repaso estadístico a los seis años de gestión del técnico hispano-danés

Thomas Christiansen fue nombrado seleccionador de Panamá el 22 de julio de 2020 y debutó en el banquillo el 10 de octubre de 2020, con un triunfo 1-0 sobre Costa Rica en el Estadio Nacional de San José, en partido amistoso.

Su primer gran objetivo, la clasificación a Catar 2022, no se concretó: la sele cerró en la quinta posición del Octogonal Final de la Concacaf. Pese a ello, la federación decidió sostener el proyecto y el 14 de junio de 2022 confirmó su renovación hasta junio de 2026.

La segunda etapa fue la más productiva en resultados institucionales. En la Copa Oro 2023, Christiansen llevó a los canaleros hasta la final, donde cayeron 1-0 ante México, la tercera final de esa competencia en la historia panameña. Un año después, en la Copa América 2024, el equipo alcanzó por primera vez unos cuartos de final, instancia en la que fue eliminado 5-0 ante Colombia. La racha de instancias decisivas se completó con el subcampeonato en la Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025.

El 16 de junio de 2025, con el triunfo 5-2 sobre Guadalupe en el debut de la Copa Oro 2025, Christiansen se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección panameña, al llegar a 73 encuentros, superando la marca de 72 partidos que dejó el colombiano Hernán Darío Gómez entre 2014 y 2018. A esa fecha, su registro oficial —confirmado por la Federación Panameña de Fútbol— era de 37 victorias, 14 empates y 22 derrotas en esos 73 juegos.

Entre los hitos de ese ciclo destaca una racha de 18 partidos oficiales invicto como local, con 14 victorias y 4 empates en Liga de Naciones y eliminatorias mundialistas, entre 2021 y 2025.

Tras esa marca, Christiansen encaminó a Panamá hacia su segunda cita mundialista. El 18 de noviembre de 2025, con una victoria 3-0 sobre El Salvador, la sele aseguró el boleto al Mundial 2026 al terminar primera del Grupo A de la fase final de la eliminatoria, con 12 puntos, producto de 3 victorias y 3 empates, de manera invicta.

En su segunda participación mundialista, Panamá quedó eliminada en la fase de grupos tras perder sus tres compromisos: 1-0 ante Ghana, 1-0 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, sin anotar goles y con una diferencia de -4, una cifra que contrasta con los -9 de su debut en Rusia 2018.

Con este cierre de ciclo, el legado numérico de Christiansen al frente de la sele queda marcado por el récord histórico de partidos dirigidos, una final de Copa Oro, unos cuartos de final de Copa América, un subcampeonato de Liga de Naciones y dos clasificaciones mundialistas gestionadas por el cuerpo técnico panameño en la última década, aunque solo una de ellas —la actual— bajo su propia batuta.

Thomas Christiansen dirigió en total de 92 partidos en seis años al frente de la selección mayor de Panamá.