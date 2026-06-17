Mundial 2026 | Ghana 1-0 Panamá Resumen Completo

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Mundial 2026 | Ghana 1-0 Panamá Resumen Completo / FIFA
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17 de junio 2026 - 21:54

Panamá/La Selección de Panamá dejó una buena imagen en su estreno mundialista, pero un error en el tiempo añadido terminó costándole muy caro.

El equipo canalero luchó hasta el final y parecía asegurar un valioso empate, aunque Ghana encontró el gol de la victoria en la última jugada. Caleb Yirenkyi apareció al 90+5 para marcar el 1-0 definitivo y silenciar a la afición panameña en Toronto. Un resultado doloroso para Panamá, que vio escapar un punto después de un gran esfuerzo colectivo.

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