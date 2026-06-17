Panamá/La Selección de Panamá dejó una buena imagen en su estreno mundialista, pero un error en el tiempo añadido terminó costándole muy caro.

El equipo canalero luchó hasta el final y parecía asegurar un valioso empate, aunque Ghana encontró el gol de la victoria en la última jugada. Caleb Yirenkyi apareció al 90+5 para marcar el 1-0 definitivo y silenciar a la afición panameña en Toronto. Un resultado doloroso para Panamá, que vio escapar un punto después de un gran esfuerzo colectivo.