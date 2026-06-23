Panamá/Panamá quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Croacia en un partido muy disputado que marcó el encuentro número 200 de Luka Modric con su selección.

El único gol del compromiso llegó al minuto 54 por intermedio de Ante Budimir, quien aprovechó una de las pocas oportunidades generadas por los europeos. A pesar de la derrota, la Selección de Panamá mostró carácter y compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro.

El resultado permite a Croacia mantenerse con vida en la competición, mientras que los canaleros se despiden de la máxima cita del fútbol. El duelo se disputó en el estadio de Toronto, en Canadá, ante una gran presencia de aficionados panameños.