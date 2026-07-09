Selección de Panamá tendría técnico interino: Estos son los tres nombres que salen a la palestra para ese cargo

Nombrar un director técnico interino es la alternativa que sale a relucir ante los próximos compromisos que tiene la selección panameña a corto plazo.

Panamá/Los nombres de tres entrenadores salen a relucir como opciones a ser el director técnico interino de la Selección de Panamá, luego que el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) decidiera no aprobar, por el momento, una renovación de contrato a Thomas Christiansen.

Ricardo Icaza, periodista de TVMAX, precisó en su cuenta de X que los entrenadores Felipe Baloy, Mario Méndez y Daniel Blanco han sido planteados para ocupar el cargo de interino. Además se propondrá el nombre de un cuarto entrenador.

La selección panameña tiene previsto jugar partidos amistosos en septiembre, una gira en Asia, y partidos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Por otra parte, se espera que la FPF elija una nueva junta directiva a finales de este año por lo que sus nuevos miembros asumirían la tarea de escoger a un nuevo técnico para el combinado nacional.

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Trayectorias como entrenadores

Felipe Baloy

Tauro FC (2023-2025)

Comenzó como asistente técnico del primer equipo en abril de 2023.

En junio de ese mismo año fue nombrado entrenador principal.

Dirigió al club durante cerca de dos temporadas, acumulando 63 partidos oficiales.

Bajo su dirección, Tauro FC conquistó el Torneo Apertura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), logrando su primer título como director técnico.

Selecciones juveniles de Panamá (2025-presente)

Tras su etapa en Tauro, se incorporó a la estructura de la Federación Panameña de Fútbol para trabajar con las categorías menores.

Dirigió de manera sucesiva las selecciones Sub-21, Sub-20 y posteriormente fue nombrado entrenador de la Sub-17.

Cuenta con licencia CONCACAF Pro, la máxima certificación de entrenadores de la confederación, y suele emplear un sistema táctico 4-2-3-1.

Mario Méndez

Atlético Chiriquí (2009-2013)

Inició su carrera como director técnico poco después de retirarse como futbolista.

En el Torneo Apertura 2009 llevó por primera vez al club a las semifinales de la Liga Panameña de Fútbol.

Repitió esa clasificación en torneos posteriores, logrando tres semifinales consecutivas, un hecho histórico para la institución.

Chorrillo FC (2011-2012)

Trabajó como asistente técnico del primer equipo bajo las órdenes de Miguel Ángel Mansilla, fortaleciendo su experiencia en el banquillo.

Atlético Chiriquí (2015-2018)

Regresó como entrenador principal para una segunda etapa al frente del club, consolidando su perfil como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el fútbol panameño.

Selecciones juveniles de Panamá (2022-2023)

Fue asistente técnico de la selección Sub-17 de Panamá.

Posteriormente asumió la dirección de la selección Sub-15, participando en el desarrollo de las nuevas generaciones del fútbol nacional.

CD Plaza Amador (2023-presente)

Asumió el cargo de entrenador principal en diciembre de 2023.

Bajo su dirección, Plaza Amador se convirtió en uno de los equipos más competitivos de la LPF.

Conquistó los torneos Apertura y Clausura 2025, logrando un histórico bicampeonato para el club. En 2026 mantuvo al equipo como protagonista del campeonato, alcanzando nuevas finales y registrando un alto porcentaje de victorias.

Daniel Blanco

Costa del Este FC / Deportivo del Este (2020-2021)

Comenzó como asistente técnico y analista de video en el club donde finalizó su carrera como jugador.

Trabajó junto a los entrenadores Felipe Borowsky, Julio Infante y Jeison Santiago, desarrollando experiencia en análisis táctico y preparación de partidos.

Potros del Este (2021-2023)

El 28 de mayo de 2021 fue nombrado director técnico del equipo.

Dirigió 64 partidos oficiales, consolidando un proyecto enfocado en el desarrollo de futbolistas jóvenes y la competitividad del club en la Liga Panameña de Fútbol.

Registró un promedio de 1,25 puntos por partido durante su gestión.

Selección de Panamá (2023)

Se incorporó al cuerpo técnico de Thomas Christiansen como analista de video.

Participó en la preparación táctica del equipo nacional durante competencias internacionales y partidos oficiales.

Monagas SC (Venezuela) (2023-2024)

En octubre de 2023 asumió como entrenador principal del club venezolano.

Permaneció al frente del equipo durante 7 partidos oficiales, con un balance de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas.

Selección de Panamá (2024-presente)

Desde mayo de 2024 ocupa el cargo de segundo asistente técnico de la selección mayor, nuevamente integrando el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

Su contrato se extiende hasta finales de 2026 y participa en la planificación táctica, análisis de rivales y preparación de entrenamientos.