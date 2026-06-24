Mundial 2026 | La selección de Panamá tendrá una gira en Asia luego de su participación
La Federación Panameña de Fútbol desde ya inicia sus planes post Mundial para la selección de Panamá. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX.
Panamá/Luego de la derrota de Panamá ante Croacia 0-1 resultado que dejó sin opciones a los dirigidos por Thomas Christiansen, desde ya se conoce que hay programada una gira por el continente asiático, Ricardo Icaza desde el campamento base de los canaleros nos brinda toda la información.