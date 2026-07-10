Thomas Christiansen estaría más cerca de continuar al frente de la Sele camino al 2030 ¿Qué pasó?

El jueves se conoció que el comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol decidió no aprobar, por el momento, la renovación del contrato de Thomas Christiansen, luego de una extensa jornada de deliberaciones.

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habría aceptado una rebaja considerable de su salario para continuar al frente del equipo nacional hasta 2030, tras una extensa reunión con la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

De acuerdo con la información disponible, la directiva de la FPF ve con buenos ojos el gesto del estratega, por lo que se espera que durante este viernes se emita una comunicación oficial sobre el futuro del seleccionador.

Además, trascendió que la fórmula económica para la eventual renovación del contrato no involucraría recursos del Estado. El acuerdo sería cubierto en su totalidad por la FPF, con fondos propios y el respaldo de sus patrocinadores.

Para las 11:00 a.m. de este viernes está prevista una conferencia de prensa en la sede de la FPF, en la que se darán a conocer los lineamientos del plan de trabajo para las selecciones nacionales tras la participación de Panamá en el Mundial de 2026. Se espera que durante la comparecencia también se expliquen los detalles de la decisión relacionada con la continuidad de Christiansen.

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La renovación había sido frenada

El jueves se conoció que el comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol decidió no aprobar, por el momento, la renovación del contrato de Thomas Christiansen, luego de una extensa jornada de deliberaciones.

Entre los aspectos analizados estuvieron el impacto económico que representaría una extensión del vínculo para el período 2026-2030 y la conveniencia de firmar un contrato de largo plazo sin contar con el respaldo de la nueva directiva que asumirá la conducción de la federación en enero de 2027.

Christiansen llegó al banquillo de la Sele con miras a las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, proceso en el que Panamá no logró la clasificación. Sin embargo, la federación mantuvo su respaldo al proyecto y el técnico condujo al equipo a su segunda participación en una Copa del Mundo, en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el Mundial, Panamá quedó eliminada en la fase de grupos tras perder 1-0 ante Ghana, 1-0 frente a Croacia y 2-0 contra Inglaterra, resultados que también fueron evaluados por el comité ejecutivo durante el análisis sobre el futuro del cuerpo técnico.