Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra: Banderazo canalero histórico en Times Square

Panamá/Nueva York se vistió de camiseta roja, sombrero típico y cutarras el viernes 26 de junio. Miles y miles de panameños tomaron Times Square en un banderazo multitudinario previo al último compromiso de la selección canalera en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Inglaterra, duelo que cerrará la participación del equipo dirigido por Thomas Christiansen en el certamen.

Otras noticias: Mundial 2026 | ¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra gratis? Todo lo que debes saber del último partido de los canaleros

El icónico cruce de Broadway con la Séptima Avenida, corazón vibrante de la Gran Manzana, se transformó por horas en un rincón de Panamá. Bandas de música, organizadas por los propios panameños que año tras año desfilan en el tradicional Desfile de la Hispanidad de Nueva York, pusieron el ritmo. El sabor, la cadencia y el orgullo panameño inundaron cada esquina del lugar. Parecía un mes de noviembre en Ciudad de Panamá.

La imagen fue contundente: una marea humana de panameños en el extranjero y los que viajaron desde el istmo, demostrando que, aunque los canaleros llegaban a este partido sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, el apoyo no tenía condición ni resultado que lo apagara.

Christiansen: "Podemos mirarnos a la cara con cualquier selección"

En la víspera del encuentro, Thomas Christiansen compareció ante los medios para trazar el espíritu con el que Panamá afrontaría su despedida mundialista en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario que también albergará la gran final del torneo.

El técnico hispano-danés se mostró orgulloso del camino recorrido por la sele a lo largo de la competencia, en la que cayó por la mínima ante Ghana (1-0) y Croacia (1-0), pero con actuaciones de orden, personalidad y compromiso que dejaron una huella positiva.

"Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial, es un Panamá muy reconocible, que tiene las cosas claras, que tiene ese compromiso, ese coraje, esa personalidad, y que puede mirarse a la cara con cualquier selección", afirmó Christiansen en una conferencia de prensa que se extendió por cerca de 20 minutos.

Consultado sobre Inglaterra, líder del Grupo L con cuatro puntos tras vencer 4-2 a Croacia en su debut e igualar sin goles ante Ghana, el seleccionador reconoció el poderío del rival pero subrayó que la propuesta panameña no cambiaría.

"Es verdad que Inglaterra quizás sea el equipo más fuerte de este grupo, pero nuestro objetivo es competir igual que hicimos contra Ghana y contra Croacia. Tienen futbolistas de muchísimo nivel y unos automatismos muy trabajados, así que tendremos que estar muy preparados", señaló, con una mención especial al peligro de Declan Rice como lanzador de balón parado, aunque con dudas sobre su participación.

Otras noticias: Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra| Thomas Christiansen da una fecha para discutir sobre su futuro

La falta de gol

Christiansen también apuntó a la única asignatura pendiente de los canaleros en el torneo: la definición. "Hemos generado, hemos combinado muy bien; quizás en el último tercio nos ha faltado un poco más de claridad, pero tenemos el partido de mañana para demostrar que somos un buen equipo", indicó.

El objetivo, dijo, siempre estuvo claro desde el inicio de la preparación: "Queríamos dar una buena imagen al mundo y mañana intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva".

Y aunque reconoció el sabor amargo de no haber cosechado puntos pese a las buenas actuaciones, Christiansen cerró con orgullo: "Es mi primer Mundial como seleccionador y haber clasificado a Panamá para una segunda Copa del Mundo me llena de orgullo".

Cobertura del Mundial 2026 a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.