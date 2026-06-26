Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra| Thomas Christiansen da una fecha para discutir sobre su futuro

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Panamá vs Inglaterra. Sintoniza este partido del Grupo L, el sábado 27 de junio desde las 4:00 pm (previa 1:00 pm) por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá está por despedirse del Mundial 2026 con su partido ante Inglaterra. Ese encuentro podría ser el último del director técnico Thomas Christiansen al frente del equipo canalero y sobre este asunto dijo algunas palabras en conferencia de prensa.

Al ser interrogado sobre qué será de él después del encuentro ante los ingleses, Christiansen solo precisó una fecha. "El 30 de junio iremos a Panamá y luego se hablará", señaló.

Christiansen, quien se ha mantenido al frente de la selección panameña desde el 2020, está por completar su sexto año en el cargo.

El partido

Durante su comparencencia ante los medios de comparecencia ante los medios, el entrenador hispano-danés no descartó hacer algunos ajustes en la alineación para enfrentar a Inglaterra.

"Han pasado cuatro días. En los dos partidos casi presenté la misma alineación. Puede que algunos estén más cansados, puede que haga una que otra variante, pero todos están listos y preparados para jugar", manifestó.

Sobre el elenco inglés, Christiansen reconoció que es el conjunto más fuerte del Grupo L. Por lo tanto es necesario estar listos para competir tal y como se hizo en los juegos anteriores.

"Creo que es el equipo más fuerte del grupo. El objetivo es competir como lo hicimos ante Ghana y Croacia. Una de las fortalezas que tiene Inglaterra es el balón parado... para ello hay que estar preparados", señaló.

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Esta será la segunda vez que Panamá e Inglaterra se enfrentarán en un Mundial. La primera ocasión fue en Rusia 2018 donde los ingleses salieron airosos por 6 goles a 1.

"Desde la última vez que se enfrentaron ha habido una evolución, pero debemos demostrarlo mañana", indicó. "Hemos hecho buenos partidos ante Ghana y Croacia, pero pienso que el equipo tiene la capacidad de poder demostrarlo ante Inglaterra".

Christiansen ratificó que el objetivo principal para el juego de este sábado en el Estadio de Nueva York - Nueva Jersey es el mismo con el que se asumió la Copa del Mundo; dejar a Panamá lo más alto posible.

"Aunque no hemos sacado puntos, hemos dejado una imagen mundial buena", destacó. "Lo que queremos mañana es intentar cerrar de la mejor manera y hacer historia".