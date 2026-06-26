Mundial 2026 selección de Panamá | Captan confrontación entre Cecilio Waterman y 'Puma' Rodríguez

Panamá/Un video difundido por ESPN Brasil y su cuenta de X captó un leve altercado entre los jugadores de la selección de Panamá, Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez, durante la última sesión de entrenamiento de los canaleros.

En las imágenes se puede apreciar cómo ambos jugadores intercambian palabras acaloradas luego de un pisotón en plena práctica. Fueron sus propios compañeros, Eric Davis y Edgar Yoel Bárcenas, quienes intervinieron de inmediato para separarlos y calmar la situación.

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Desde Nueva Jersey, nuestro corresponsal Ricardo Icaza informó que todo terminó en paz, según le confirmó la Federación Panameña de Fútbol. Desde el organismo rector del fútbol nacional señalaron que fue simplemente calentura del momento y que el incidente no pasó a mayores, al final se estrecharon las manos.

El propio técnico Thomas Christiansen abordó el tema en conferencia de prensa y quitó hierro al asunto con unas declaraciones que, lejos de preocupar, generaron optimismo: "Sobre lo ocurrido en el entrenamiento, es lo normal. Me gustaría ver esta situación más veces, porque eso deja claro lo importante de estar en este equipo. El equipo está vivo."

Por su parte, Gaby Torres, uno de los especialistas que pisaron la cancha y parte del staff de expertos en TVMX Deportes, fue contundente al interpretar la difusión del video. Para Torres, la intención detrás del ruido mediático tiene una explicación clara: "Si ellos quieren generar esto con el partido de Panamá, es porque para mí están asustados, de que Panamá les puede hacer un buen partido y pueden perder. Para mí ahí no ha pasado nada. Para mí, Panamá va a jugar un gran partido."

El contexto no puede ser más exigente. La sele llega a este duelo en el último lugar del Grupo L con 0 puntos, luego de caer 0-1 ante Ghana el miércoles 17 de junio y 0-1 ante Croacia el martes 23 de junio.

Inglaterra, en cambio, lidera la tabla con 4 puntos, producto de una victoria y un empate en sus dos primeros compromisos. El partido se disputará este sábado 27 de junio a las 4:00 PM (hora de Panamá) y significa la última oportunidad de los canaleros para sumar puntos y marcar goles dejando así una buena imagen en este Mundial 2026.

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