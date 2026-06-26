Mundial 2026 Panamá vs Inglaterra | Jorge Gutiérrez habla del terremoto que devastó la ciudad donde juega en Venezuela

Panamá/Jorge Gutiérrez, lateral izquierdo de la sele, habló este viernes en New Jersey antes del último entrenamiento de cara al cierre del Grupo L ante Inglaterra.

Sobre el partido, el defensor fue claro: "Mañana debemos terminar de la mejor manera, también contra un rival que es muy fuerte".

Consultado sobre su falta de minutos en el Mundial 2026, Gutiérrez lo asumió con madurez: "Son decisiones técnicas. El entrenador ve cuáles son las mejores opciones en su momento, y de mi parte toca estar siempre a disposición del entrenador, de todo un país. Cuando me toque la oportunidad, si me toca el día de mañana, poder hacerlo de la mejor manera".

El 24 de junio, un devastador doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió Venezuela, dejando a La Guaira —ciudad costera donde Gutiérrez juega en el club del mismo nombre— como una de las zonas más afectadas, con edificios derrumbados y operaciones de rescate en curso.

El balance oficial reporta al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos. Ante esa realidad, el lateral panameño no pudo contener la emoción: : "Estoy un poco conmovido por todo lo que le pasó a un pueblo que se merece muchas cosas buenas, por la calidad de personas que tiene. Estoy en mis redes apoyándolos de la mejor manera que puedo, dándoles ánimo a todas las personas que lo necesitan para que estén con un poco de ánimo. Y los demás países también se han puesto para ayudarlos, lo que también habla de cómo estamos como seres humanos".

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Conoce más del Deportivo La Guaira Fútbol Club

Nombre completo: Deportivo La Guaira Fútbol Club

Apodo: Los Naranjas

Color principal: Naranja (representa la arena de las playas de La Guaira)

País: Venezuela

Fundación y origen

El club fue fundado el 21 de julio de 2008 bajo el nombre de Real Esppor Club — nombre que combina las palabras España y Portugal, pues sus fundadores son empresarios con ascendencia de ambos países. El 11 de agosto de 2013, la directiva tomó la decisión de cambiar colores, nombre y escudo, adoptando la identidad de Deportivo La Guaira.

Sede y estadio

El club tiene sede en Caracas y disputa sus partidos como local en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, al no contar La Guaira con infraestructura deportiva adecuada.

Títulos

Ha conquistado tres veces la Copa Venezuela (2014, 2015 y 2024), obtuvo su primer título de liga en 2020 y ganó la primera edición de la Supercopa de Venezuela en 2025.

Competencias internacionales

Ha participado en la Copa Sudamericana en 2014, 2015, 2016, 2022, 2024 y 2025, y disputó la Copa Libertadores en 2019 y 2021, llegando a la fase de grupos como campeón de Venezuela.

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