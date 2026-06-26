Mundial 2026 | Lo bueno, lo malo y lo feo: el resumen de una jornada histórica

Panamá/El jueves 25 de junio no fue una jornada cualquiera del Mundial 2026. Fueron seis partidos, tres grupos sellados y una noche que lo tuvo todo: una remontada histórica, una eliminación en el último suspiro y la confirmación de que este torneo no tiene guion escrito. El resumen de lo que pasó.

LO BUENO

Ecuador hace el milagro ante Alemania

La imagen del día, y posiblemente una de las más grandes de la historia de la selección ecuatoriana. Después de caer en su debut ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao, la selección dirigida por Sebastián Beccacece logró la clasificación con una victoria que quedará marcada entre las más importantes de su historia mundialista.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los ecuatorianos, ya que Leroy Sané abrió el marcador apenas a los dos minutos. Sin embargo, la reacción fue inmediata y Nilson Angulo aprovechó una buena jugada colectiva para establecer el empate antes del descanso. Cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, Gonzalo Plata apareció a los 78 minutos para anticiparse al arquero Manuel Neuer tras un tiro de esquina y marcar el 2-1 definitivo.

Alemania había perdido por última vez ante un sudamericano en la final del Mundial 2002, cuando cayó ante Brasil. Ecuador rompió esa racha en el momento más importante.

La Naranja Mecánica marcha perfecta

Países Bajos clasificó en primer lugar del Grupo F tras ganarle 3-1 a Túnez, con lo que su partido en la fase de eliminatorias sería contra Marruecos. Ronald Koeman consolida a Holanda como uno de los candidatos más sólidos al título. Telemundo

Costa de Marfil hace historia

Costa de Marfil pasó por primera vez una fase de grupos en su historia y lo hizo como segunda de grupo tras ganar a Curazao por 2-0 gracias a un doblete brillante de Pépé. La selección africana es una de las grandes sensaciones de este torneo.

Japón y Suecia, los dos avanzan

Japón y Suecia empataron 1-1 en Dallas, resultado que permitió a ambas selecciones avanzar a los dieciseisavos de final. El equipo asiático terminó como segundo lugar del Grupo F, mientras que el conjunto europeo aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros del torneo.

LO MALO

Turquía, tarde despertó

Los turcos mostraron su mejor versión en este certamen, ya sin presión, con un descomunal Arda Güler, el que uno se pregunta por qué no apareció antes. Turquía tiene argumentos técnicos para competir, especialmente por la calidad de futbolistas como Hakan Çalhanoglu, Arda Güler y Kenan Yildiz, pero su falta de contundencia fue el gran problema del torneo. La selección turca tuvo posesión y volumen de juego, pero no pudo traducirlo en goles ni resultados, una combinación que explica su eliminación temprana.

Estados Unidos pierde el invicto en el último suspiro

Estados Unidos cerró la fase de grupos con una derrota 3-2 ante Turquía, en un partido vibrante que se definió en el tiempo de compensación. A pesar del resultado adverso, el conjunto estadounidense aseguró el liderato del Grupo D. Kaan Ayhan apareció al minuto 90+8 para firmar el gol del triunfo turco, dejando al USMNT sin invicto en la fase de grupos tras un cierre dramático. El anfitrión llega a los dieciseisavos con dudas defensivas.

Suecia, clasificada pero por la puerta de atrás

Un golazo de Elanga rescató un punto que clasifica a los suecos como uno de los mejores terceros con apenas 4 puntos. Para una selección con sus recursos, el balance de la fase de grupos deja mucho que desear.

LO FEO

Túnez: la gran decepción del torneo

La pobre Túnez no fue rival para nadie y se despide del Mundial al que ni siquiera parece haberse presentado. Tres goleadas en contra en toda la fase de grupos. Un torneo para olvidar.

Alemania pierde ante un rival que llegó "muerto"

Ecuador llegó a este partido con una malaria de resultados: tras caer 1-0 ante Costa de Marfil e igualar sin goles contra Curazao, el equipo estaba prácticamente sentenciado. Que Alemania, ya clasificada y con todo a su favor, no pudiera controlar el partido ante un rival desesperado, es una señal de alarma de cara a la ronda eliminatoria.

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