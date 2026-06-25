EN VIVO Mundial 2026 | Ecuador 1-1 Alemania medio tiempo

Panamá/¡Arranca el minuto a minuto! Ecuador vs. Alemania — Grupo E, Mundial 2026

Ecuador y Alemania saltan al césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que tiene todo el sabor de una final anticipada para los sudamericanos. Mientras Die Mannschaft llega con el boleto a los dieciseisavos ya en el bolsillo, La Tri se juega la vida: ganar o ir a casa.

El panorama para el equipo de Sebastián Beccacece es tan claro como exigente. Ecuador llegó al Mundial 2026 con una racha de 19 partidos invicto, pero el torneo los ha golpeado duro: derrota 0-1 ante Costa de Marfil y empate 0-0 frente a Curazao. El problema más alarmante es el ofensivo — La Tri no ha marcado un solo gol en el torneo, y si no rompe ese ayuno hoy, podría convertirse en solo el segundo equipo de la CONMEBOL en disputar un Mundial completo sin anotar, tras Bolivia en 1930 y 1950. La misión recae sobre Enner Valencia y Moisés Caicedo. Además, el historial reciente no ayuda: Ecuador lleva nueve partidos sin ganarle a ninguna selección europea (5 empates, 4 derrotas).

Del otro lado, Alemania llega en modo campeón. Tras el 7-1 sobre Curazao, los germanos remontaron un 0-1 ante Costa de Marfil con un doblete agónico de Deniz Undav en el minuto 94 para sellar el 2-1 y clasificar a la fase eliminatoria por primera vez desde su título en 2014, después de caer en fase de grupos en 2018 y 2022. Hoy, Julian Nagelsmann busca algo más que una victoria: si Die Mannschaft gana, alcanzaría 12 triunfos consecutivos, igualando su racha histórica más larga, registrada entre mayo de 1979 y junio de 1980 cuando competía como Alemania Occidental.

El historial entre ambos no favorece a los ecuatorianos — Alemania ganó los dos únicos antecedentes: 3-0 en el Mundial 2006 y 4-2 en un amistoso en mayo de 2013. Pero en el fútbol, la historia sirve de contexto, no de sentencia.

¡Sigan el minuto a minuto aquí y no se pierdan ningún detalle de este partidazo!