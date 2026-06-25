EN VIVO Mundial 2026| Turquía 1-1 Estados Unidos: Primer Tiempo/ definición del Grupo D

Estados Unidos/La tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026 enfrenta a dos selecciones que llegan con objetivos muy distintos. Estados Unidos ya tiene asegurado el liderato del grupo y la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Turquía afronta el encuentro sin opciones de avanzar tras sus derrotas ante Australia y Paraguay.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino ha firmado una fase de grupos muy sólida. La victoria por 4-1 sobre Paraguay y el posterior 2-0 frente a Australia han confirmado el crecimiento del equipo anfitrión, que ha destacado por su intensidad, presión alta y capacidad para generar peligro con futbolistas como Folarin Balogun, Ricardo Pepi y Giovanni Reyna. Con el primer puesto ya asegurado, el técnico argentino podría introducir algunas rotaciones pensando en las eliminatorias.

Para Turquía, el duelo representa la oportunidad de cerrar el torneo con una imagen más competitiva. El equipo de Vincenzo Montella llegaba al Mundial con expectativas elevadas tras su regreso a la competición después de más de dos décadas, impulsado por el talento de Arda Güler y la experiencia de Hakan Çalhanoğlu. Sin embargo, las derrotas en las dos primeras jornadas dejaron sin opciones a una selección que no ha conseguido trasladar su calidad individual al rendimiento colectivo.

Uno de los focos del encuentro estará precisamente en el enfrentamiento entre el centro del campo estadounidense y la creatividad de Güler y Çalhanoğlu. Si Turquía logra imponer un ritmo pausado y encontrar espacios entre líneas, podrá competir de tú a tú. En cambio, si Estados Unidos mantiene la intensidad que ha mostrado durante todo el torneo, tendrá muchas opciones de cerrar la primera fase con un pleno de victorias.

El partido también servirá para medir la profundidad de la plantilla estadounidense antes de la fase eliminatoria. Pochettino buscará mantener la dinámica positiva sin asumir riesgos innecesarios con jugadores importantes, mientras que Montella intentará despedirse del Mundial con una actuación que deje mejores sensaciones que los resultados obtenidos hasta ahora.