EN VIVO Mundial 2026| Paraguay 0-0 Australia: Primer Tiempo/ definición del Grupo D

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Paraguayos y australianos se juegan la vida en la última jornada de su agrupación.

Estados Unidos/Paraguay y Australia afrontan este jueves uno de los partidos más decisivos de la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambos llegan con tres puntos tras dos encuentros y saben que una victoria les asegurará el pase a los dieciseisavos de final, mientras que un empate o una derrota podrían obligarlos a depender de otros resultados y de la clasificación de los mejores terceros.

La Albirroja de Gustavo Alfaro reaccionó tras el duro 4-1 sufrido frente a Estados Unidos con un trabajado triunfo por 1-0 sobre Turquía, en un partido en el que resistió toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Miguel Almirón. Esa victoria devolvió la confianza a un equipo que basa su fortaleza en el orden defensivo, la intensidad y la capacidad para competir en escenarios de máxima presión.

Australia, por su parte, comenzó el torneo derrotando 2-0 a Turquía, pero cayó posteriormente ante Estados Unidos por el mismo marcador. Los "Socceroos" han mostrado una estructura sólida y un juego directo, aunque llegan con varias modificaciones en el once inicial, mientras que Paraguay no podrá contar con Miguel Almirón por sanción, una baja sensible en el frente ofensivo.

El duelo se perfila como un enfrentamiento muy táctico entre dos selecciones de características similares: defensas compactas, presión intensa y pocas concesiones. Julio Enciso aparece como el principal argumento creativo de Paraguay, mientras que Australia confía en la velocidad de Nestory Irankunda y la experiencia de Jackson Irvine para desequilibrar un partido que podría definirse por detalles.

Más allá de los tres puntos, el encuentro también condicionará el camino de ambos en las eliminatorias. El segundo del Grupo D tendrá un cruce más favorable en la siguiente ronda, mientras que terminar tercero supondría depender de la tabla de mejores terceros y, posiblemente, enfrentarse a un rival de mayor entidad. Todo apunta a una auténtica final con el margen de error reducido al mínimo.