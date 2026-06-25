Mundial 2026| Patrick Schick: jugador checo se retira de su selección tras fracaso en el torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| República Checa terminó en el último lugar del Grupo A con un punto en tres partidos.

República Checa/El atacante Patrik Schick anunció este jueves su retirada de la selección de la República Checa, unas horas después del enorme fiasco del equipo, eliminado como colista del Grupo A del Mundial 2026 después de caer 3-0 ante México.

El jugador de 30 años del Bayer Leverkusen disputó los tres partidos de los checos en el Mundial norteamericano, donde su equipo solo sumó un punto, gracias a un empate ante Sudáfrica, y él no pudo firmar ningún gol.

Schick había debutado con la selección absoluta de su país en 2016 y desde entonces firmó 26 goles en 56 partidos.

"Mi carrera internacional se cierra hoy", escribió Schick en su perfil de Instagram.

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"Esta decisión no es fruto de un impulso y no viene de la nada. Es una idea que he estado planteándome desde hace mucho tiempo", añadió.

Schick comenzó su carrera en el Sparta de Praga y luego jugó en Italia (Sampdoria, Roma) antes de pasar al fútbol alemán, donde militó en el RB Leipzig antes de unirse al Bayer Leverkusen en 2020.

Fue una de las figuras de la Eurocopa en 2021, donde acabó como colíder de la tabla de anotadores del torneo, con cinco dianas, igualado con el portugués Cristiano Ronaldo.

Su segundo gol en aquel torneo ante Escocia, con un globo desde cincuenta metros que sorprendió al guardameta David Marshall, entró en la historia de la Eurocopa.

"Me voy orgulloso de lo que he conseguido con la camiseta de la República Checa, pero también con la sensación de que el fútbol checo puede hacerlo mucho, mucho mejor, que lo que ha mostrado en los últimos años", dijo Schick.

"Debemos afrontar la verdad y cambiar muchas cosas que no funcionan", añadió, sumándose al coro de críticas que en el país piden transformaciones profundas tras la enorme decepción de este Mundial.

"No estoy diciendo esto por rabia o frustración. Solo lo digo porque me importa el fútbol checo", sentenció.