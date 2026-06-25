Mundial 2026 | Seis partidos y una final anticipada: el Día 15 del Mundial 2026 llega con todo

Panamá/La jornada 15 del Mundial 2026 promete ser uno de los más intensos de la fase de grupos. Este jueves 25 de junio se disputan seis encuentros distribuidos en tres bloques horarios, con clasificaciones por definir, eliminaciones en puerta y un duelo estelar que robará todas las miradas: Ecuador vs. Alemania, en vivo por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

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El partido del día: Ecuador se juega la vida ante Alemania

El encuentro más atractivo de la jornada enfrenta a las 3:00 PM a Ecuador y Alemania en el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mismo escenario donde el próximo 27 de junio jugará Panamá ante Inglaterra.

Para La Tri, el partido es una final. Tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate sin goles frente a Curazao, el equipo de Sebastián Beccacece llega a la tercera fecha del Grupo E con solo un punto y sin haber anotado un solo gol en el torneo. La obligación es ganar, sin negociación posible. La esperanza ecuatoriana recae sobre su capitán y máximo goleador histórico, Enner Valencia, quien aún no ha celebrado en esta Copa del Mundo, y sobre el mediocampista Moisés Caicedo, llamado a ser el motor del equipo en la recuperación y distribución del balón.

Alemania, en cambio, llega tranquila y ya clasificada. La Mannschaft de Julian Nagelsmann ha sido la máquina goleadora del torneo hasta ahora, promediando 4.5 goles por partido tras el demoledor 7-1 sobre Curazao y la remontada 2-1 ante Costa de Marfil. La gran figura ha sido Deniz Undav, quien en apenas 56 minutos disputados suma tres goles y dos asistencias. Con la clasificación resuelta, Nagelsmann podría rotar piezas, aunque descartó una revolución total en su once. La única baja confirmada es la del defensor Nico Schlotterbeck, fuera del resto del torneo por lesión.

El historial no favorece a Ecuador: los dos únicos antecedentes entre ambas selecciones terminaron con victoria alemana, incluido un 3-0 en el Mundial 2006. Pero la historia, como el fútbol, siempre puede cambiar.

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El resto de la jornada

En el mismo horario de las 3:00 PM (Panamá), también dentro del Grupo E, Curazao y Costa de Marfil se miden en Filadelfia. Los marfileños, segundos con tres puntos, buscan sellar su boleto a los dieciseisavos, mientras el resultado en Nueva Jersey definirá si Ecuador aún tiene opciones de avanzar como mejor tercero.

A las 6:00 PM (Panamá), el Grupo F cierra su fase de grupos con dos duelos simultáneos. Países Bajos visita a Túnez en Kansas City con el primer lugar ya asegurado, mientras el partido verdaderamente competido es Japón vs. Suecia en Arlington, Texas: los dos equipos llegan prácticamente igualados en opciones y el marcador podría definir cuál de los dos avanza.

El cierre de la noche llega a las 9:00 PM (Panamá) con el Grupo D. El anfitrión Estados Unidos, ya clasificado como líder, recibe a Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles en un duelo de orgullo. En paralelo, Paraguay y Australia se juegan la supervivencia en Santa Clara, California, en lo que podría ser el partido más dramático de la jornada: ambas selecciones necesitan sumar para seguir con vida.

Una noche de fútbol que no da respiro. Todo el Mundial 2026, en vivo por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

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