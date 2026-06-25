Mundial 2026 selección de Panamá | Thomas Christiansen y su futuro con los canaleros ¿qué se sabe?

Panamá/Todo apunta a que el sábado 27 de junio será el último partido de Thomas Christiansen como director técnico de la Selección Nacional de Panamá.

Así lo reveló el periodista de TVMAX Deportes, Ricardo Icaza, quien tiene acceso directo al entorno del equipo desde el base camp panameño en este Mundial 2026.

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Aunque la comunicación oficial hacia afuera mantiene la posibilidad de una continuidad del entrenador danés-español, las señales internas apuntan en otra dirección. Según Icaza, dentro de la Federación Panameña de Fútbol ya se manejan candidatos interinos para asumir las riendas de los canaleros al menos hasta marzo de 2027, fecha en la que arrancaría el siguiente ciclo eliminatorio de la CONCACAF.

El escenario es claro: el contrato de Christiansen con la Sele vence precisamente al término del último partido de Panamá en este Mundial, que será el sábado 27 de junio ante Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con hora por confirmar en horario de Panamá.

La Sele llega a ese compromiso ya eliminada del Mundial 2026. Panamá cierra la fase de grupos con cero puntos tras las derrotas 0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia, sin haber anotado un solo gol en el torneo. En el Grupo L, Inglaterra y Ghana lideran con 4 puntos cada una, mientras Croacia suma 3, dejando a los canaleros en el último lugar sin opciones aritméticas de avanzar.

El partido del sábado ante Inglaterra será, entonces, un partido de despedida y dignidad: la última oportunidad de Thomas Christiansen y sus jugadores de cerrar el ciclo mundialista con una victoria que, aunque no cambie la clasificación, sí podría marcar el rumbo de lo que viene.

La pregunta que flota en el ambiente del fútbol panameño no es solo si los canaleros pueden despedirse con un triunfo histórico ante Inglaterra. Es también quién tomará las riendas del proyecto después. Por ahora, esa respuesta sigue siendo una incógnita.

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