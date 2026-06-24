Mundial 2026 | Cristian Martínez selección de Panamá: Conoce por qué el 'Fulo' fue el mejor en la cancha

Panamá/Hay partidos que se pierden en el marcador pero se ganan en la cancha. Eso fue exactamente lo que protagonizó Cristian 'Fulo' Martínez este martes 23 de junio en el duelo del Grupo L entre Panamá y Croacia en el Mundial 2026.

Los canaleros cayeron 0-1 ante los europeos, pero el volante panameño se llevó el galardón de Jugador del Partido gracias a una actuación que no pasó desapercibida para nadie.

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Martínez disputó los 90 minutos completos y fue el motor incansable de la sele en la mitad de la cancha. Sus números hablan solos: completó 22 de 31 pases (71%), con 11 de 18 en el último tercio del campo (61%), y ganó 5 de 9 duelos disputados (56%), incluyendo 4 de 7 en el suelo (57%) y 1 de 2 aéreos (50%). En lo defensivo, fue igual de sólido: registró 1 recuperación de balón ganada (100%), 2 despejes, 3 recuperaciones y acumuló 50 toques en el partido, además de completar sus 2 apoyos cortos (100%).

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El despliegue físico y la entrega del 'Fulo' no solo quedaron registrados en las estadísticas: los reflectores del fútbol regional se encendieron sobre él desde el pitazo final.

La cuenta de X @Invictos, con más de un millón de seguidores, fue contundente: "¿Modric? ¿Perisic? ¿Kovacic? ¿Gvardiol? ¿Budimir? No, no, no. Con todas esas figuras internacionales en la cancha, el MVP del partido mundialista entre Croacia y Panamá fue CRISTIAN MARTÍNEZ. Luchó, ganó duelos, trabajó mucho a nivel defensivo y fue el que más intentó en ataque. Se dejó todo en la cancha y se ganó el trofeo con total justicia. MERECIDÍSIMO."

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ESPN Centroamérica también se rindió ante la actuación del volante canalero: "¡SEÑOR PARTIDAZO EL DE 'FULO' MARTÍNEZ! Fue amo, dueño y señor del partido. El resultado no se dio para Panamá, pero qué trabajo realizado por Cristian. ¡ACTUACIÓN DE CLASE MUNDIAL!"

El periodista costarricense Everardo Herrera (@alpiedeldeporte), con más de 130 mil seguidores, destacó que Cristian Martínez fue elegido MVP "por su tremendo despliegue físico, entrega y liderazgo en la mitad de la cancha", reconociendo que la derrota del seleccionado panameño no opacó en ningún momento la dimensión de su actuación individual.

El propio 'Fulo' habló con humildad y con el corazón después del partido: "En lo personal estoy contento por el logro de haber sido elegido Jugador del Partido. Se lo dedico a Dios, a toda mi familia y al pueblo panameño".

Panamá despide su participación en el Grupo L el próximo sábado 27 de junio a las 4:00 PM (hora de Panamá) ante Inglaterra, en un partido sin opciones de clasificación pero con el orgullo canalero intacto. Si el nivel de Cristian Martínez se mantiene, la sele al menos puede despedirse del Mundial con la frente en alto.

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