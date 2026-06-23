Mundial 2026 Panamá vs Croacia reacciones| Canaleros tienen sentimientos encontrados tras la derrota

Panamá/Un sabor agridulce dejó entre algunos jugadores de la Selección de Panamá la derrota sufrida ante Croacia, por 1 a 0, y que representó la eliminación del combinado canalero en el Mundial 2026.

A falta de un partido para que la 'Sele' termine su participación en el certamen, los jugadores Cristian Martínez, Michael Amir Murillo, José Fajardo y Andrés Andrade se dirigieron a los medios de comunicación en su paso por la zona mixta del Estadio de Toronto, escenario del encuentro. A continuación presentamos algunas de sus apreciaciones sobre lo ocurrido ante el conjunto croata.

Cristian Martínez: "Un poco triste por la forma cómo veníamos jugando, merecíamos un poco más. Tratamos de contrarrestar el trabajo de ellos, pero no se pudo".

Michael Amir Murillo: "Creo que jugamos un gran partido. No obtuvimos el resultado que queríamos. Intentamos todo lo que pudimos y competimos al nivel de ellos".

José Fajardo: "Fue un partido muy complicado y difícil. Sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pero lo dimos todo. No tengo nada que reprochar a mis compañeros".

Andrés Andrade: "Al final estoy contento y orgulloso por lo que he aportado al equipo, pero no fue suficiente. El objetivo era ganar, intentar hacer goles y no lo hemos conseguido. Tenemos que sentirnos orgullosos por lo que hemos hecho".