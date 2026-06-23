Mundial 2026| Panamá vs Croacia: estadísticas del primer tiempo

Panamá/Las selecciones de Panamá y Croacia igualan 0-0 al término del primer tiempo de su compromiso correspondiente al Grupo L del Mundial 2026, disputado en el estadio de Toronto, en un encuentro intenso desde el punto de vista táctico, pero con escasas oportunidades claras de gol.

El conjunto croata llevó la iniciativa durante gran parte de la primera mitad, reflejado en una posesión de balón del 53 %, frente al 38 % de Panamá, mientras que un 9 % del tiempo el balón estuvo en disputa. La selección europea también dominó la circulación de juego con 315 pases realizados y 283 completados, superando ampliamente los 172 pases y 137 conexiones exitosas de los panameños.

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Sin embargo, ese control territorial no se tradujo en peligro real sobre las porterías. Entre ambos equipos apenas sumaron tres remates en los primeros 45 minutos. Croacia registró dos disparos, ambos desviados, mientras que Panamá contabilizó un intento dentro del área rival que tampoco encontró dirección al arco. Como consecuencia, ninguno de los guardametas tuvo que intervenir ante remates a puerta.

En el aspecto ofensivo, los croatas intentaron generar profundidad mediante los centros, con 16 envíos al área, aunque solo uno encontró destino. Panamá, por su parte, apostó por transiciones más directas y logró completar dos de sus nueve centros.

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La intensidad física fue una de las características del encuentro. Panamá recibió nueve faltas, cuatro más que Croacia, en un partido que se ha desarrollado con corrección disciplinaria, sin tarjetas amarillas ni expulsiones para ninguno de los dos equipos. Tampoco se registraron fueras de juego.

Defensivamente, ambas selecciones han mostrado orden y concentración. Panamá provocó 17 pérdidas de balón del rival, mientras que Croacia generó 14 recuperaciones por esa vía, lo que ha contribuido a mantener el marcador en blanco.

Con pocas ocasiones de peligro y mucho trabajo en la mitad de la cancha, el duelo permanece abierto para la segunda parte, donde ambos equipos buscarán encontrar mayor profundidad ofensiva para romper el empate y sumar tres puntos importantes en la lucha por avanzar en el Grupo L.

Estadísticas

Ataque

Posesión del balón

Panamá: 38%

Croacia: 53%

9% en disputa

Gol

Panamá: 0

Crocia: 0

Encajados

Panamá: 0

Croacia: 0

Dentro del área penal

Panamá: 0

Croacia: 0

Fuera del área penal

Panamá: 0

Croacia: 0

Asistencias

Panamá: 0

Croacia: 0

Remates a puerta

Total

Panamá: 1

Croacia: 2

A puerta

Panamá: 0

Croacia: 0

Fallidos

Panamá: 0

Croacia: 2

Dentro del área penal

Panamá: 1

Croacia: 1

Fuera del área penal

Panamá: 0

Croacia: 1

Disciplina

Tarjetas amarillas

Panamá: 0

Croacia: 0

Tarjetas rojas

Panamá: 0

Croacia: 0

Faltas recibidas

Panamá: 9

Croacia: 5

Fueras de juego

Panamá: 0

Croacia: 0

Distribución

Pases

Panamá: 172

Croacia: 315

Pases completados

Panamá: 137

Croacia: 283

Centros

Panamá: 9

Croacia: 16

Centros completados

Panamá: 2

Croacia: 1

Jugadas a balón parado

Saques de esquina

Panamá: 0

Croacia: 1

Lanzamientos de falta

Panamá: 5

Croacia: 9

Penaltis marcados

Panamá: 0

Croacia: 0

Defensa

Autogoles

Panamá: 0

Croacia: 0

Pérdidas de balón provocadas