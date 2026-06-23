Mundial 2026 Panamá vs Croacia | Aficionados canaleros tiñen de rojo la ciudad de Toronto

Panamá/Hay momentos que van más allá del fútbol. Hoy, Toronto amaneció panameña.

Miles de canaleros que cruzaron fronteras, hicieron sacrificios y viajaron hasta Canadá para estar presentes en uno de los partidos más importantes de la historia de la selección nacional marchan este martes con rumbo al BMO Field, donde en pocas horas Panamá se juega todo ante Croacia. Son alrededor de 20 mil panameños se esperan en el estadio de Toronto y un grupo considerable de canaleros que tomaron las calles de la ciudad canadiense con una sola voz, un solo color y un solo propósito.

Nuestros enviados especiales Eduardo Lim Yueng y Nathalia González nos hacen llegar desde Toronto imágenes que, si los jugadores de Thomas Christiansen pudieran ver en este instante, saldrían al campo con el doble de fuerzas. Banderas que ondean con orgullo, rostros pintados de rojo y blanco, familias enteras que apostaron por este sueño y que hoy caminan juntas hacia el estadio.

Y lo hacen al ritmo del "Cutarrazo" — la marcha que lleva el nombre de las cutarras típicas del conjunto folclórico panameño — con música, cantos y bailes que transformaron las avenidas de Toronto en un carnaval de identidad y pasión nacional. Porque los panameños no solo van al estadio: llegan bailando, llegan cantando, llegan recordándole al mundo de dónde vienen.

Ese sacrificio merece recompensa. Esos 20 mil corazones que viajaron lejos de casa para gritar el nombre de su país merecen ver a la sele dejar todo en la cancha esta noche. La afición ya cumplió su parte. La pelota, ahora, está del lado de los canaleros.

¡Arriba, Panamá!

Panamá enfrenta a Croacia sin Carrasquilla en duelo decisivo del Mundial 2026

Panamá se juega este martes su futuro en el Mundial 2026 ante Croacia en el estadio BMO Field de Toronto, con la baja sensible de su figura en el mediocampo, Adalberto "Coco" Carrasquilla. El volante de 27 años, que milita en Pumas de la Liga MX, arrastra una lesión muscular desde el 24 de mayo y no pudo recuperarse a tiempo, tal como confirmó el seleccionador Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

La ausencia es un golpe duro para los canaleros, ya que Carrasquilla es el encargado de distribuir el juego y manejar los tiempos en un esquema donde la posesión es innegociable. El volante había mostrado evolución en su recuperación e incluso estuvo en el banquillo ante Ghana, pero una recaída en entrenamiento lo dejó fuera del duelo más importante de la fase de grupos.

A pesar del contratiempo, Christiansen confió en el plantel: "hemos demostrado que el grupo que está aquí está listo para competir", aunque reconoció que "Croacia vendrá con la ambición de ganarnos".

Para Panamá, que disputó su primer Mundial en Rusia 2018, la ecuación es clara: ganar o arriesgarse a la eliminación. Una derrota combinada con una victoria de Inglaterra sobre Ghana dejaría a los canaleros fuera del torneo. Del otro lado, Croacia — subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022 — también necesita los tres puntos tras caer en su debut ante los ingleses. Luka Modric y compañía no pueden permitirse otro tropiezo.