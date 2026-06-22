Mundial 2026 Panamá vs Croacia: "seguir creyendo", el mensaje de los jugadores antes de la hora de la verdad

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Los jugadores de la sele Michael Amir Murillo y Orlando Mosquera analizaron las claves para frenar a Croacia y enviaron un mensaje de confianza a la afición panameña.

Panamá/A menos de 24 horas del pitazo inicial en el BMO Field de Toronto, Michael Amir Murillo y Orlando "Kuty" Mosquera tomaron la palabra para hablar de lo que se viene.

Michael Amir Murillo no ocultó la motivación que generan los resultados de selecciones consideradas menos favoritas en este Mundial. "Uno ve esos resultados y te da la sensación de que también nosotros podemos hacer lo mismo, y es lo que queremos", afirmó el lateral derecho de la sele.

El jugador del New York Red Bulls destacó que el grupo mantiene intacto el espíritu con el que llegó a Canadá. "Tenemos las ganas y el mismo entusiasmo desde que llegamos aquí", señaló.

Sobre las claves para enfrentar a una Croacia que buscará dominar el balón, Murillo fue claro: "El fútbol hoy en día es bastante parejo y a la mayoría de los equipos les cuesta sin la pelota. Mientras más tengamos el balón, las chances serán más para nosotros."

A nivel personal, el defensor panameño se trazó un objetivo concreto de cara al duelo del martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto: "Intentar ganar el partido, obviamente dar lo mejor de mí, ayudar a los compañeros y poder darle esa alegría al país."

Consultado sobre el mensaje para la afición tras el 1-0 ante Ghana, Murillo fue directo: "Lo que siempre digo: seguir creyendo, porque nosotros siempre intentamos hacer las cosas bien y darles una alegría."

Por su parte, Orlando "Kuty" Mosquera reconoció la dificultad del compromiso pero mostró confianza en el trabajo del grupo. "Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Sabemos los jugadores que tiene Croacia, cómo juegan, y esperemos hacer la cosa bien y sacar un resultado positivo", expresó el mediocampista.

Mosquera subrayó que la página de la derrota ante Ghana ya está pasada y que el foco está puesto íntegramente en el próximo rival: "Ahora hay que pensar en este rival que también viene necesitado después de haber perdido. Ambos estamos necesitados de puntos y queremos continuar en la Copa del Mundo."

El volante también reconoció el efecto motivador de resultados como los de Cabo Verde y Curazao, selecciones de menor jerarquía que lograron sumar en la fase de grupos. No obstante, insistió en mantener la concentración en lo propio: "Igual nosotros tenemos que seguir concentrados en lo que queremos hacer y enfocados para así sacar un buen resultado."