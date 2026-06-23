Mundial 2026 Panamá vs Croacia reacciones| Thomas Christiansen: "Hay que sentir orgullo por cómo jugó el equipo"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El director técnico del conjunto canalero dio declaraciones en conferencia de prensa.

Canadá/El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este martes que los canaleros deben sentirse "orgullosos del equipo", pese a quedar eliminados del Mundial de Norteamérica 2026 tras perder 1-0 ante Croacia en Toronto.

"Hay que felicitar al equipo, no por el resultado, pero por cómo jugaron, con ese hambre, con esa dedicación y espíritu, que era lo que queríamos", dijo Christiansen en rueda de prensa.

"Hay que estar orgulloso de cómo ha jugado un Panamá contra una potencia mundial como es Croacia, y que al final del partido han estado pidiendo la hora", agregó el estratega.

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"Hemos tenido la mala suerte en una jugada puntual que nos meten el gol, pero esto es fútbol y los errores se pagan mucho más en un Mundial, y más si te enfrentas a una selección como Croacia, pero la verdad es que es para sacarse el sombrero con esta selección", afirmó Christiansen.

"Han generado dos ocasiones, han metido un gol. Y hemos tenido también nosotros buena parte de la posesión, hemos generado" y "hemos hecho que el equipo contrario reaccione", agregó.

Con la derrota, Panamá quedó eliminada del Mundial, en su segunda participación en la máxima cita del fútbol, tras Rusia-2018, donde quedó en último lugar.

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La selección panameña suma cinco partidos en Copas del Mundo, donde ha perdido ante Bélgica, Inglaterra, Túnez (en Rusia 2018), Ghana y Croacia (Norteamérica 2026).

La afición panameña estaba muy ilusionada con superar por primera vez la fase de grupos, en un país con una liga semiprofesional y donde el fútbol ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.

"Lo que me sabe mal es por todo un país que estaba ilusionado con su selección y al final hemos perdido, pero hay que ver también cómo hemos perdido, de qué manera y ante quién", declaró Christiansen.

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