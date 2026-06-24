Mundial 2026 selección de Panamá | Christian Beguer responde a los críticos luego del partido ante Croacia

Panamá/El preparador físico de la sele, Christian Beguer, salió al frente este martes luego de la caída 0-1 ante Croacia en el estadio de la ciudad de Toronto, y lo hizo desde su cuenta de X con un mensaje directo a quienes cuestionan el rendimiento de los canaleros en el Mundial 2026.

Con dos derrotas consecutivas —primero ante Ghana y luego ante los croatas— y sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, las críticas arreciaron en redes sociales. Pero Beguer no se quedó callado.

"Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero todas las opiniones no son respetables", escribió el preparador físico. "Hemos puesto al mundo —rivales, técnicos, jugadores— a hablar excelente de Panamá, y ni así está contenta la gente. Qué fácil es ser entrenador desde el sofá de casa".

Y cerró con un mensaje para los jugadores: "Orgulloso de ustedes".

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Los números de la selección en dos partidos

Más allá del marcador, los datos del torneo cuentan otra historia sobre la participación de Panamá en estos dos primeros partidos. Los canaleros acumularon 899 pases totales, con una efectividad del 84% —755 correctos y solo 144 incorrectos—, una cifra que refleja solidez en la construcción desde atrás.

En el plano defensivo, el equipo dirigido por Thomas Christiansen suma 755 recuperaciones de balón en los dos encuentros —387 en primeras mitades y 368 en segundas—, con un promedio de 28 recuperaciones por partido.

En ataque, la sele conectó 19 disparos entre ambos juegos: 11 al arco, 8 afuera y 0 al palo, con una efectividad de disparo del 0% que explica el casillero en blanco. Los pases incorrectos suman 144, con 72 por tiempo.

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El cuadro general

Dos juegos, dos derrotas, 0 goles a favor y 2 en contra. Ese es el balance estrictamente numérico. Pero detrás de esos resultados hay un equipo que generó juego, mantuvo el balón y compitió de frente a rivales que llegan a este Mundial con mayor rodaje internacional.

Panamá disputará su último partido del Grupo L el sábado 27 de junio a las 4:00 PM (hora Panamá) frente a Inglaterra, una despedida que el cuerpo técnico y los jugadores querrán convertir en el mejor recuerdo panameño de este torneo.

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