Mundial 2026| Cristiano Ronaldo responde a críticos tras doblete ante Uzbekistán: "Siempre llego, tarde o temprano"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El astro portugués mejoró la imagen mostrada en el primer partido con dos goles frente a los uzbekos.

Estados Unidos/Luego de un doblete ante Uzbekistán (5-0) que lo convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, el astro portugués Cristiano Ronaldo respondió a las críticas en su debut, tras el cual incluso lo dieron por "viejo" y "retirado".

"Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", agregó sobre las críticas contra él tras una actuación gris en el empate contra RD Congo.

"Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto", zanjó. Ante los comentarios de que todos los astros mundialistas ya habían hecho su aparición con goles en esta Copa del Mundo, CR7 fue claro: "Siempre llego, tarde o temprano pero estoy allí. Por eso es que continúo con mi trabajo y creo en lo que hago", agregó.

Sobre el récord como jugador que ha anotado en seis mundiales. Ronaldo dijo que "siempre es bonito batir récords", pero que su objetivo "es ayudar a la selección a alcanzar sus metas".

"En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasamos. Estoy muy feliz", declaró.

Elegido mejor jugador del encuentro, consideró que su escuadrá mejoró en comparación con su debut ante la República Democrática del Congo, donde empataron 1-1 y el gol le fue esquivo.

"Trabajamos mucho durante la semana, sabíamos que esto iba a pasar, pero el equipo trabajó muy bien, hemos mejorado bastante", dijo CR7.

"Fue una semana muy dura. Una semana difícil, donde la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, en especial con el entrenador. Pero es siempre así, no pasa nada, son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano está bien. Cuando las cosas van mal, Cristiano es un retirado, está viejo, siempre será así", opinó.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el Grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.