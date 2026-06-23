MUNDIAL 2026 Portugal vs Uzbekistán | Alineaciones confirmadas de este partido del Grupo K

Panamá/La poderosa Portugal buscará recuperar terreno en el Grupo K del Mundial 2026 cuando enfrente a la debutante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en un partido que enfrenta a una de las candidatas al título contra una selección que disputa su primera Copa del Mundo.

Los portugueses llegan con la obligación de ganar después de un inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo en su estreno mundialista. El resultado dejó a los dirigidos por Roberto Martínez bajo presión, ya que otro tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones de terminar en el primer lugar del grupo.

A pesar del irregular inicio, la vigente campeona de la UEFA Nations League cuenta con números sólidos, acumulando solo una derrota en sus últimos 14 compromisos internacionales (10 victorias y 3 empates). Sin embargo, su rendimiento reciente en los Mundiales genera algunas dudas, ya que apenas ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros en esta competición.

Por su parte, Uzbekistán quiere seguir haciendo historia. Aunque cayó 3-1 ante Colombia en su debut, el nuevo formato ampliado del torneo le permite mantener vivas sus opciones de clasificación. El conjunto asiático intentará poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas y recuperar el nivel que lo llevó a perder apenas un partido en sus 18 compromisos previos (12 victorias y 5 empates).

Además, los uzbekos dejaron una estadística alentadora en su estreno, registrando un 1.16 de goles esperados (xG), la cifra más alta conseguida por una selección asiática en su debut mundialista desde Kuwait en 1982.

Datos destacados del partido

Será el primer enfrentamiento oficial entre Portugal y Uzbekistán.

Portugal no ha ganado sus dos partidos más recientes ante selecciones pertenecientes a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Los portugueses solo han marcado más de dos goles en uno de sus últimos nueve encuentros.

En nueve de los últimos 12 partidos mundialistas de Portugal anotaron ambos equipos.

Cuatro de los últimos cinco partidos de Uzbekistán registraron goles en el tiempo añadido de la segunda mitad.

El entrenador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ganó los tres partidos que disputó ante Portugal cuando era jugador.