EN VIVO Mundial 2026| Inglaterra 0-0 Ghana: Primer Tiempo

Estados Unidos/El Grupo L del Mundial 2026 vive este martes uno de sus partidos más atractivos cuando Inglaterra y Ghana se enfrentan en Boston con el liderato del grupo y una plaza virtual en la siguiente ronda en juego. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en la primera jornada y saben que un triunfo los dejaría muy cerca de los dieciseisavos de final.

Inglaterra dejó una gran impresión en su estreno al derrotar 4-2 a Croacia. El equipo dirigido por Thomas Tuchel exhibió un enorme potencial ofensivo, liderado por Harry Kane, acompañado por figuras como Jude Bellingham y Marcus Rashford. Sin embargo, los ingleses también mostraron algunas dudas defensivas que su entrenador ha señalado como prioridad antes de este compromiso.

Ghana, por su parte, comenzó el torneo con una trabajada victoria por 1-0 sobre Panamá. Los africanos apostaron por la solidez defensiva y la paciencia para encontrar el gol en los minutos finales. El seleccionador Carlos Queiroz confía en que jugadores como Mohammed Kudus, Antoine Semenyo e Iñaki Williams puedan explotar los espacios que deje la zaga inglesa.

El encuentro enfrenta dos estilos opuestos. Inglaterra buscará imponer su calidad técnica, la posesión y el ritmo ofensivo, mientras que Ghana intentará mantener el orden táctico y castigar al contragolpe. La victoria tendría un valor enorme: el ganador quedaría muy cerca de asegurar su clasificación y podría incluso terminar la jornada como líder destacado del grupo.

Posibles claves del partido

El duelo entre la creatividad de Bellingham y el equilibrio del mediocampo ghanés.

La capacidad de Ghana para resistir la presión inglesa durante largos tramos.

El estado defensivo de Inglaterra, cuestionado pese a su triunfo en el debut.

La eficacia de Kane frente a una defensa africana que apenas concedió ocasiones en la primera fecha.