Mundial 2026 selección de Panamá | Así está la tabla de posiciones del Grupo L luego de dos fechas

Panamá/Con dos fechas disputadas, el Grupo L del Mundial 2026 empieza a definir su jerarquía. Inglaterra y Ghana comparten el liderato con 4 puntos cada uno, producto de una victoria y un empate en sus dos compromisos.

Los ingleses llevan ventaja en la diferencia de goles con +2 (4 a favor, 2 en contra), mientras que los africanos exhiben una defensa sólida que no ha recibido un solo gol en lo que va del torneo.

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Croacia se mantiene en la tercera posición con 3 puntos, resultado de un triunfo y una derrota en dos partidos. Los europeos han marcado 3 goles pero han encajado 4, lo que les deja con una diferencia negativa de -1 que complica su panorama de cara al cierre del grupo.

En el último lugar aparece Panamá con 0 puntos, 0 goles a favor y 2 en contra tras caer ante Ghana (0-1) y Croacia (0-1). La sele ya no tiene opciones matemáticas de avanzar y disputará su último partido del torneo únicamente por el honor.

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Lo que está en juego en la Fecha 3

La última jornada del Grupo L se juega íntegramente el sábado 27 de junio a las 4:00 PM (hora de Panamá / 4:00 PM ET), con los dos partidos en simultáneo. Inglaterra ya tiene su clasificación asegurada y ante Panamá buscará cerrar el grupo en lo más alto: si gana o empata, termina primero. Si pierde, podría ceder el liderato dependiendo del resultado del otro partido.

El duelo verdaderamente decisivo será Croacia vs. Ghana. Los africanos llegan con 4 puntos y saben que un empate les garantiza el pase a la siguiente ronda. Los croatas, en cambio, tienen dos escenarios: si ganan, llegan a 6 puntos y clasifican directamente superando a Ghana.

Si empatan, se quedan en 4 puntos y su suerte quedará en manos del resto de los grupos, ya que el nuevo formato del Mundial 2026 permite el avance de los 8 mejores terceros de las 12 llaves, lo que mantendría viva —aunque sin garantías— la esperanza balcánica. Si pierden quedarían con 3 puntos y una vez más esperando meterse entre los 8 mejores terceros.

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Goleadores del Grupo L

El Grupo L ha sido parco en anotaciones, con apenas 6 goles en cuatro partidos. Harry Kane lidera la tabla de artilleros con 2 goles, siendo el único jugador del grupo con más de una anotación. Con 1 gol cada uno aparecen Ante Budimir, Martin Baturina y Petar Musa por Croacia; Jude Bellingham y Marcus Rashford por Inglaterra; y Caleb Yirenki por Ghana.

Panamá es la única selección del grupo que no ha convertido en lo que va del torneo, un dato que resume las dificultades ofensivas de los canaleros a lo largo de su participación.

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