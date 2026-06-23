Mundial 2026 Panamá vs Croacia reacciones| Ante Budimir, autor del gol croata: "Tuvimos un 'pelín' de más suerte"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El jugador que marcó la diferencia para los croatas resalta el desempeño del conjunto canalero.

Panamá/Ante Budimir, el héroe de la jornada para la Selección de Croacia, analizó la ajustada victoria de su equipo frente a Panamá en el arranque del Grupo L del Mundial 2026. El atacante definió el encuentro bajo la máxima de la efectividad: "una llegada, un gol", reconociendo que los pequeños matices jugaron a favor del cuadro europeo.

En la zona mixta tras el pitazo final, Budimir no ocultó su satisfacción por haber sentenciado el encuentro. "Fue un gol importante para nosotros, para la victoria y para mí mismo. Estoy muy contento por el resultado que se ha dado", aseguró el delantero.

Elogios para Panamá

Lejos de restar méritos al rival, el ariete croata admitió que el seleccionado panameño mereció mejor suerte y destacó la alta intensidad del juego canalero.

"Hemos tenido un 'pelín' más de suerte hoy porque Panamá ha hecho un muy buen partido. Ha sido un rival muy duro, muy agresivo, han ganado un montón de segundos balones. Son muy verticales, tienen muy buena técnica y nos han sometido mucho", confesó con autocrítica.

Para cerrar, Budimir insistió en que la paridad del fútbol moderno se rompe por acciones muy específicas, algo que este día benefició a los balcánicos. "El fútbol es esto, ¿no? Detalles, y hoy hemos ganado por uno o dos detalles", concluyó.

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