EN VIVO Mundial 2026| Curazao 0-1 Costa de Marfil: Primer Tiempo/ definición del Grupo E

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Curazoleños y marfileños ponen la carne en el asador en busca de un puesto en los dieciseisavos de final.

Estados Unidos/El Grupo E del Mundial 2026 llega a su desenlace con un duelo cargado de tensión entre Curazao y Costa de Marfil. Ambas selecciones llegan con opciones de clasificación, aunque los africanos dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda.

Costa de Marfil afronta la jornada final en la segunda posición del grupo tras vencer a Ecuador (1-0) y caer de forma agónica ante Alemania (2-1). Un triunfo o incluso un empate le bastaría para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, un objetivo histórico para una generación que aspira a superar por primera vez la fase de grupos de una Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Emerse Faé cuenta con una plantilla repleta de talento ofensivo. Jugadores como Amad Diallo, Simon Adingra y el prometedor Yan Diomande han sido algunas de las referencias del equipo durante el torneo.

Del otro lado aparece la gran revelación del grupo. En su primera participación mundialista, Curazao sufrió un duro correctivo frente a Alemania (7-1), pero reaccionó con personalidad al rescatar un empate sin goles ante Ecuador. Aquella actuación estuvo marcada por la sobresaliente actuación del guardameta Eloy Room, decisivo para mantener con vida las opciones de los caribeños.

Las cuentas son claras para Curazao: necesita derrotar a Costa de Marfil y esperar que Ecuador no gane su partido ante Alemania para tener opciones reales de clasificación. Cualquier otro resultado dejaría a los debutantes dependiendo de complejas combinaciones y criterios de desempate.

Sobre el papel, Costa de Marfil parte como favorita gracias a su mayor experiencia internacional y a la calidad de su plantilla. Sin embargo, la resistencia mostrada por Curazao ante Ecuador demuestra que los caribeños están dispuestos a pelear hasta el último minuto por una clasificación histórica.