Mundial 2026 selección de Panamá | La Sele vuela a Nueva Jersey para su despedida mundialista ante Inglaterra

Panamá/Con la eliminación ya confirmada pero con la cabeza en alto, la Selección de Panamá cumple este jueves su último día de trabajo en suelo canadiense antes de despedirse del campamento base que la alojó durante toda la fase de grupos.

La jornada arranca a las 8:30 a.m. hora local con la rueda de prensa habitual, en la que un jugador del plantel atenderá a los medios acreditados. Luego, a las 9:30 a.m., el técnico Thomas Christiansen dirigirá el último entrenamiento en las instalaciones de New Tecumseth, Ontario —el mismo escenario que sirvió de hogar a los canaleros desde la previa del torneo—, en lo que será la sesión definitiva de preparación antes de viajar al área metropolitana de Nueva York.

Otras noticias: Mundial 2026 | Cristian Martínez selección de Panamá: Conoce por qué el 'Fulo' fue el mejor en la cancha

La logística de viaje está trazada: el plantel partirá en autobús hacia el Aeropuerto Internacional de Toronto aproximadamente a las 2:30 p.m. hora local, para abordar el vuelo chárter de la FIFA que lo llevará hacia el otro lado de la frontera. La llegada a Nueva Jersey está programada para alrededor de las 6:00 p.m. hora local.

Ya en tierras estadounidenses, los dirigidos por Christiansen realizarán su última sesión de preparación este viernes 26 de junio por la mañana en las instalaciones del New York Red Bulls, sede elegida por la FIFA para el entrenamiento de las selecciones que compiten en el Estadio MetLife.

Otras noticias: Mundial 2026 selección de Panamá | Christian Beguer responde a los críticos luego del partido ante Croacia

Recuperación y competencia en la jornada del miércoles

La preparación de este jueves tiene como antesala la sesión del miércoles, cuando el plantel retomó los trabajos tras la derrota del martes por 1-0 ante Croacia. Como es habitual en el protocolo posterior a los partidos, el cuerpo técnico dividió al grupo en dos: los 11 titulares ante los europeos completaron una sesión de recuperación que incluyó trabajo en gimnasio, piscina y crioterapia, supervisada por el cuerpo médico y de fisioterapia de la Federación. El resto del plantel —15 jugadores— trabajó sobre el campo durante aproximadamente una hora y quince minutos en una práctica intensa y competitiva.

Entre los activos estuvo el atacante Tomás Rodríguez, quien ingresó en el tramo final del duelo ante Croacia para hacer su debut en una Copa del Mundo de la FIFA.

Otras noticias: Mundial 2026 selección de Panamá | Así está la tabla de posiciones del Grupo L luego de dos fechas

El panorama del Grupo L

Los canaleros cierran la fase de grupos como últimos del Grupo L, con cero puntos, ningún gol a favor y dos en contra tras las derrotas ante Ghana (0-1) y Croacia (0-1). Con estos resultados, Inglaterra y Ghana lideran el grupo con 4 puntos cada uno, seguidos de Croacia con 3, mientras Panamá no tiene opciones matemáticas de avanzar.

Panamá es la única selección del Grupo L que no ha convertido en lo que va del torneo, un dato que resume las dificultades ofensivas de los canaleros a lo largo de su participación.

El partido ante Croacia tuvo además una dimensión histórica para el rival: Luka Modrić disputó su partido número 200 con la selección croata, convirtiéndose en el cuarto jugador en alcanzar esa marca. El único gol del partido llegó al minuto 54, cuando Ante Budimir remató al segundo palo tras un centro raso de Josip Stanišić.

Otras noticias: Mundial 2026 | Croacia derrota a Panamá y termina el sueño de los canaleros

Sábado de despedida en el MetLife

La última cita de los canaleros en este Mundial está fijada para el sábado 27 de junio a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) / 4:00 p.m. ET, cuando la sele enfrente a Inglaterra en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey. Los ingleses llegan al duelo tras empatar sin goles ante Ghana en su segundo partido; los Tres Leones ya tienen asegurada la clasificación y buscarán sellar el primer lugar del grupo.

Si gana o empata, Inglaterra termina primera del Grupo L. Por su parte, la sele no se juega nada en la tabla, pero Christiansen y sus jugadores han dejado claro que su objetivo es despedirse del Mundial dejando una buena imagen y compitiendo al máximo nivel.

En la otra llave de la jornada final, Croacia y Ghana se verán las caras en Filadelfia, con ambos equipos necesitando un resultado positivo para asegurar su clasificación.

Sigue la cobertura del Mundial 2026 por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de TVMAX Panamá en YouTube.

Con información de FPF