EN VIVO Mundial 2026| Japón 0-0 Suecia: Primer Tiempo/ definición del Grupo F

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los 'Samurais Azules' tratarán de dar el salto a los dieciseisavos de final ante unos escandinavos necesitados de una victoria. Sintoniza el partido AQUÍ

Estadio de Dallas, escenario del partido entre Japón y Suecia / AFP

Estados Unidos/La tercera y última jornada del Grupo F del Mundial 2026 enfrenta a Japón y Suecia en un partido con aroma de eliminatoria.

Los japoneses llegan en una posición favorable: son segundos con cuatro puntos tras empatar 2-2 con Países Bajos y golear 4-0 a Túnez, por lo que un empate les bastaría para asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Suecia, en cambio, suma tres puntos y necesita la victoria para depender de sí misma después de la dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos.

El conjunto nipón ha dejado buenas sensaciones por su dinamismo ofensivo y su disciplina táctica. La goleada ante Túnez reforzó la confianza de un equipo que aspira a superar la fase de grupos por tercer Mundial consecutivo. Su fortaleza ha estado en el juego colectivo, la presión tras pérdida y la velocidad para atacar los espacios.

Suecia afronta el encuentro con la obligación de reaccionar. Tras un brillante estreno ante Túnez, la contundente derrota frente a Países Bajos complicó sus opciones y dejó dudas en defensa. Sin embargo, la selección escandinava mantiene argumentos para competir: potencia física, juego aéreo y experiencia en partidos de alta exigencia.

El otro encuentro del grupo, entre Túnez y Países Bajos, se disputará simultáneamente, por lo que la clasificación podría cambiar en función de ambos marcadores. El primero del Grupo F se medirá al segundo del Grupo C en los dieciseisavos de final, mientras que el segundo clasificado se enfrentará al líder de ese grupo.

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