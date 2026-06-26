Mundial 2026 Noruega y Francia se juegan el trono del Grupo I ¿dónde ver gratis este partido?
Esta tarde, en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, se disputa uno de los duelos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX
Panamá/El viernes 26 de junio, a partir de la 2:00 PM Noruega y Francia se enfrentan en un choque que definirá quién manda en el Grupo I.
Ambas selecciones llegan perfectas a esta última jornada: 6 puntos, dos victorias en dos partidos, y con su boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado. El único punto pendiente es el liderato del grupo, y eso cambia todo: el primero tendrá un camino más favorable en la ronda eliminatoria.
La ventaja es francesa. Francia lidera gracias a una diferencia de goles ligeramente superior — +5 frente al +4 noruego — y a los galos les basta con un empate para mantener la primera posición. Noruega, en cambio, está obligada a ganar.
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EL DUELO DENTRO DEL DUELO: MBAPPÉ vs. HAALAND
La gran narrativa del partido va más allá del resultado. Erling Haaland y Kylian Mbappé llegan encendidos y buscan acercarse a Lionel Messi en la carrera por el título de goleo. El argentino lidera la clasificación con cinco anotaciones, mientras que el noruego y el francés suman cuatro cada uno.
Mbappé acumula 16 tantos mundialistas entre Rusia 2018, Catar 2022 y la presente edición, por lo que está a solamente dos de igualar los 18 de Messi. Del lado escandinavo, Haaland disputa el primer Mundial de su carrera y ya marca en cada partido que juega.
FRANCIA — "Les Bleus" quieren fase de grupos perfecta
Les Bleus han cumplido con las expectativas hasta el momento: derrotaron 3-1 a Senegal en el estreno y luego superaron con autoridad a Irak por 3-0, confirmando su condición de candidatos al título.
El entrenador Stéphan (en reemplazo de Deschamps por motivos familiares) tiene a toda la plantilla a su disposición, sin ausencias certificadas. Las decisiones más relevantes giran en torno al trío ofensivo que acompañará a Mbappé: Rayan Cherki y Désiré Doué se perfilan como titulares junto a Michael Olise.
Posible XI de Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.
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NORUEGA — El cuento de hadas escandinavo
Los Vikingos llegan viviendo un auténtico cuento de hadas en su regreso triunfal a una Copa del Mundo tras una agónica sequía de 28 años de ausencias, consolidando un proyecto generacional que entusiasma a todo su pueblo.
La doble punta formada por Erling Haaland y Alexander Sørloth ha sido una de las más efectivas del torneo, combinando potencia física, presión alta y capacidad de definición. La principal duda para este encuentro es Julian Ryerson, quien abandonó lesionado el partido frente a Senegal. En caso de no recuperarse, Marcus Pedersen ocuparía el costado derecho de la defensa.
Posible XI de Noruega (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.
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