Mundial 2026 Noruega y Francia se juegan el trono del Grupo I ¿dónde ver gratis este partido?

Panamá/El viernes 26 de junio, a partir de la 2:00 PM Noruega y Francia se enfrentan en un choque que definirá quién manda en el Grupo I.

Ambas selecciones llegan perfectas a esta última jornada: 6 puntos, dos victorias en dos partidos, y con su boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado. El único punto pendiente es el liderato del grupo, y eso cambia todo: el primero tendrá un camino más favorable en la ronda eliminatoria.

La ventaja es francesa. Francia lidera gracias a una diferencia de goles ligeramente superior — +5 frente al +4 noruego — y a los galos les basta con un empate para mantener la primera posición. Noruega, en cambio, está obligada a ganar.

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EL DUELO DENTRO DEL DUELO: MBAPPÉ vs. HAALAND

La gran narrativa del partido va más allá del resultado. Erling Haaland y Kylian Mbappé llegan encendidos y buscan acercarse a Lionel Messi en la carrera por el título de goleo. El argentino lidera la clasificación con cinco anotaciones, mientras que el noruego y el francés suman cuatro cada uno.

Mbappé acumula 16 tantos mundialistas entre Rusia 2018, Catar 2022 y la presente edición, por lo que está a solamente dos de igualar los 18 de Messi. Del lado escandinavo, Haaland disputa el primer Mundial de su carrera y ya marca en cada partido que juega.

FRANCIA — "Les Bleus" quieren fase de grupos perfecta

Les Bleus han cumplido con las expectativas hasta el momento: derrotaron 3-1 a Senegal en el estreno y luego superaron con autoridad a Irak por 3-0, confirmando su condición de candidatos al título.

El entrenador Stéphan (en reemplazo de Deschamps por motivos familiares) tiene a toda la plantilla a su disposición, sin ausencias certificadas. Las decisiones más relevantes giran en torno al trío ofensivo que acompañará a Mbappé: Rayan Cherki y Désiré Doué se perfilan como titulares junto a Michael Olise.

Posible XI de Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández; Tchouaméni, Koné; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

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NORUEGA — El cuento de hadas escandinavo

Los Vikingos llegan viviendo un auténtico cuento de hadas en su regreso triunfal a una Copa del Mundo tras una agónica sequía de 28 años de ausencias, consolidando un proyecto generacional que entusiasma a todo su pueblo.

La doble punta formada por Erling Haaland y Alexander Sørloth ha sido una de las más efectivas del torneo, combinando potencia física, presión alta y capacidad de definición. La principal duda para este encuentro es Julian Ryerson, quien abandonó lesionado el partido frente a Senegal. En caso de no recuperarse, Marcus Pedersen ocuparía el costado derecho de la defensa.

Posible XI de Noruega (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

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