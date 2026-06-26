Mundial 2026 | ¿Dónde ver Panamá vs. Inglaterra gratis? Todo lo que debes saber del último partido de los canaleros

Panamá/El sábado 27 de junio, la sele cierra su participación en el Mundial 2026 frente a Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y TVN y TVMAX te tienen cubierto para no perderte ni un minuto.

HORARIO Y TRANSMISIÓN

El partido se juega este sábado 27 de junio y podrás verlo completamente gratis a través de TVN y TVMAX en señal abierta y por cable. Si estás fuera de casa, también puedes sintonizarlo por TVN Pass y en el canal de YouTube de TVMAX Panamá. Para quienes prefieran seguirlo por audio, la cobertura estará disponible en TVN Radio 96.5 FM.

EL CONTEXTO: LA ÚLTIMA BATALLA CANALERA

Los canaleros llegan a este cierre de grupo sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero con la motivación histórica de conseguir su primer punto en la historia de los Mundiales. En la fase de grupos del Mundial 2026, Panamá cayó ante Ghana por 1-0 en un partido donde los dirigidos mereció mejor suerte, y luego fue superado por Croacia con apenas un remate al arco en todo el encuentro. Con ese resultado, la sele se convirtió en la sexta selección en la historia en perder sus primeros cinco partidos mundialistas.

ENFRENTE: UNA INGLATERRA QUE NECESITA GANAR

Del otro lado estará una Inglaterra que también llega con cuentas pendientes. El equipo de Thomas Tuchel empató sin goles ante Ghana y no pudo asegurar el primer lugar del Grupo L con un partido de antelación. Los Three Lions son amplio favorito para esta jornada y apuntan a cerrar la fase de grupos en lo más alto de la tabla.

El historial entre ambos no juega a favor de los canaleros: el único antecedente mundialista es la aplastante victoria inglesa por 6-1 en Rusia 2018, el mayor margen de triunfo en la historia de Inglaterra en Copas del Mundo. En ese partido, además, Panamá anotó su primer gol en la historia de los Mundiales.

NÚMEROS QUE HABLAN

La sele no ha marcado en tres de sus cinco partidos mundialistas, y el wing-back Amir Murillo fue el jugador más activo en ataque ante Croacia con tres remates, aunque lleva 22 partidos internacionales consecutivos sin anotar. Por el lado inglés, Marcus Rashford apunta a ser titular, siendo uno de los máximos goleadores históricos de Inglaterra en Mundiales con cuatro tantos, todos anotados en la segunda mitad.

Ni Inglaterra ni Panamá reportan lesionados de gravedad, aunque Reece James y Declan Rice vienen manejando molestias menores.

La sele cierra su primera fase con la frente en alto y con la ilusión de escribir una página histórica. No te pierdas el último capítulo canalero de este Mundial 2026.