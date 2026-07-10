Martín Torrijos: 'No reconocer el papel de los diputados de Vamos es desconocer la realidad del país'

El exmandatario también sostuvo que ignorar el papel que han desempeñado los diputados de las bancadas independientes es "desconocer la realidad del país" y advirtió que el descontento ciudadano con la política tradicional continúa vigente.

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos, cuestionó la actuación del presidente José Raúl Mulino tras la elección de la nueva junta directiva de la nueva Asamblea Nacional, al considerar que el mandatario ha intervenido en un órgano del Estado al buscar acuerdos con partidos políticos tradicionales.

Las declaraciones de Torrijos se producen en medio de la expectativa por la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea, un proceso que aún no concluye, y luego de que Mulino reconociera haber sostenido reuniones con representantes de distintos partidos políticos, aunque no con diputados de las bancadas independientes Vamos y Seguimos.

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"El presidente nuevamente, se ha metido dentro de otro órgano del Estado. Parece que ha buscado una mayoría dentro de los partidos políticos tradicionales y creo que ahora vamos a ver lo que siempre fue: más de lo mismo", manifestó Torrijos.

El exmandatario también sostuvo que ignorar el papel que han desempeñado los diputados de las bancadas independientes es "desconocer la realidad del país" y advirtió que el descontento ciudadano con la política tradicional continúa vigente.

"No reconocer el papel que han tenido muchos diputados de Vamos y otros diputados que vienen de los partidos no tradicionales es desconocer la realidad del país. Pero además, no reconocer que este hastío con la política sigue vigente dentro de la sociedad panameña es un error y él vivirá con las consecuencias de sus acciones", expresó.

UNE

Durante sus declaraciones, Torrijos también se refirió al proceso de creación de un nuevo colectivo político UNE, iniciativa anunciada en mayo y que busca convertirse en una alternativa para las elecciones generales de 2029.

Según explicó, el colectivo se encuentra actualmente en una etapa de consulta de sus documentos fundamentales, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía los principios y objetivos de la organización antes de avanzar en su inscripción.

"Estamos creando una nueva alternativa política en el país ante el cansancio y la necesidad de alternativas distintas", afirmó.

Añadió que el proyecto busca promover la unidad nacional y enfrentar problemas como la polarización política y la corrupción.

Información de Yamy Rivas

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