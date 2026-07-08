Mulino se reúne con la presidenta de la Asamblea y varios jefes de bancada para priorizar proyectos

Además de Castañedas, los otros diputados que estuvieron presentes fueron Benicio Robinson, Raúl Pineda, Didiano Pinilla, Luis Eduardo Camacho, Manuel Cohen, Manuel Cheng, Dana Castañeda y Francisco Brea.

La junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Shirley Castañedas, y los jefes de bancada del PRD, partido Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza sostuvieron este miércoles 8 de julio un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el salón Los Tamarindos del palacio de las Garzas, en el que acordaron impulsar y darle prioridad a los proyectos que busquen el beneficio de la población panameña.

Además de los diputados, estuvieron presentes los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; también estuvo presente el contralor de la República, Anel Flores.

En la reunión, el mandatario se refirió a su plan de generación de empleos en todo el país, a través de proyectos que ya están en ejecución, como la carretera Panamericana Oeste, que abarca 192 kilómetros desde Loma Campana (Panamá Oeste) hasta Santiago (Veraguas).

Explicó a los diputados que esto forma parte del programa “Panamá pa Ti”, que abarca proyectos de empleo, salud y agua para el pueblo panameño.

Informó que, en el eje de agua potable, el Gobierno trabaja en 20 potabilizadoras, de las cuales 13 ya están en fase de ejecución o han entrado en la formulación de contratos.

Sobre los efectos del fenómeno de El Niño, señaló que, aunque el evento climático tendrá un importante impacto en el sector agro, el Gobierno garantizará el abastecimiento de productos importantes de consumo nacional como el arroz.

Durante el diálogo, los diputados señalaron algunas necesidades de sitios específicos como Bocas del Toro, Azuero y San Miguelito. Ante ello, el presidente Mulino informó que mañana jueves 9 de julio estará realizando una gira a Changuinola, donde estará llevando respuestas en cuanto a soluciones de vivienda, apoyo agrícola, trabajo y proyectos deportivos.

Sobre Azuero, el presidente destacó que esta zona es una de las prioridades en el Plan Nacional de Agua Potable y para ello ya están en ejecución dos proyectos de potabilizadoras. En el caso del distrito de San Miguelito, aseguró que se prevén importantes proyectos, como el teleférico.

Además de Castañedas, los otros diputados que estuvieron presentes fueron Benicio Robinson, Raúl Pineda, Didiano Pinilla, Luis Eduardo Camacho, Manuel Cohen, Manuel Cheng, Dana Castañeda y Francisco Brea.

Otras notas que le pueden interesar: